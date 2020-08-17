В Димитровграде открылся новый арматурный завод

Предприятие заработало на территории индустриального парка «Мастер». На заводе на полную мощность заработало производство электроустановочных изделий - линейно-подвесной арматуры для воздушно-распределительных сетей с самонесущим изолированным проводом.

- Соглашение о строительстве завода я подписал с партнерами практически ровно год назад. Сейчас мы видим результат нашей совместной работы. Объём инвестиций в новый Димитровградский арматурный завод составил порядка ста миллионов рублей. На предприятии будут работать более 50 жителей Димитровграда. В дальнейшем планируется расширение штата, - пояснил в соцсетях губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Предприятие входит в состав группы компаний торговой марки «НИЛЕД». Учредитель Димитровградского арматурного завода является основным инициатором продвижения современных технологий строительства воздушных линий с изолированными проводами в России. Предприятие является поставщиком ПАО «Россети», обеспечивая аварийный запас линейной арматуры для воздушно-распределительных сетей, что позволяет обеспечивать бесперебойное электроснабжение домов и социально значимых объектов на территории России.

Завод производит продукцию в рамках государственных программ импортозамещения и цифровизации российской энергетики. Особенно радует, что в полную мощность завод работает на площадях Димитровградского индустриального парка «Мастер», который получает поддержку благодаря национальному проекту.

Фото: ВК Сергея Морозова