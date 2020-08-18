При покупке кабеля для линии связи часто возникают вопросы: Какой лучше выбрать? Какими качествами он должен обладать? И на что вообще обращать внимание? Чтобы вы с легкостью могли выбрать подходящий товар, мы подготовили для вас список из пяти критериев, который поможет вам определиться.

Но прежде, чем перейти к выбору, нужно вспомнить, чем вообще омедненный кабель отличается от медного кабеля и где он применяется.

Кабели симметричные с проводниками из CCA (омедненный алюминиевый проводник) используются для построения временной линии связи.

Отличия CCA кабеля от медного:

Стоимость кабеля CCA примерно в 2 раза ниже медного. Срок эксплуатации меньше, чем у медного кабеля. Вес ССА кабеля почти в два раза ниже медного аналога. Омедненный кабель имеет меньшую дальность связи, чем медный.

Теперь рассмотрим критерии, на которые стоит обращать внимание при выборе и покупке кабеля CCA:

1. Разновидности CCA*

CCA (Сopper Сlad Aluminum – омедненный алюминиевый проводник)

Обычно используется 3 типа: с 10%, 15% и 32% меди. Чаще всего применяется 10% и 15%. Рабочая дистанция таких кабелей от 80 до 120 метров.

Медь является ломким и хрупким материалом, из-за чего при сгибе жила может переломиться.

CCAG (Copper Clad Aluminum and Silver – алюминий плакированный медью, с добавлением серебра).

Серебро имеет меньшее удельное сопротивление, что улучшает электрические характеристики кабеля.

CCAM (Copper Clad Aluminum & Magnesium Alloy - омедненный алюминиево-магниевый сплав)

Плакировка с добавлением магния позволяет добиться более качественного омеднения и более высоких характеристик по сравнению с обычным CCA. Рабочая дистанция кабеля, как правило, составляет от 110 до 140 метров.

Магний добавляет жесткости в конструкцию жилы, что повышает прочность всего кабеля (в сравнении с ССА). Также жила из CCAM сравнима с медью по показателю изгибостойкости.

Внимание! Никто из производителей не маркирует кабель литерами CCAG и CCAM, поэтому стоит уточнять у производителя из каких материалов изготовлен проводник кабеля. Мы отдаем свое предпочтение CCAM проводнику ввиду его практичности, качества связи и оптимальной цены.

* - В зависимости от применяемых материалов и технологий производства существует множество разновидностей омедненных LAN кабелей.

2. Оптимальный диаметр

Наша многолетняя практика показывает, что оптимальным диаметром жилы для CCA кабеля является 0,5мм +/-0,01мм. Такой диаметр — идеальный вариант для качественной передачи сигнала в сочетании с лучшим удержанием в коннекторах RJ45.

3. Температура

Рабочая температура оболочки из ПВХ материалов не должна выходить из диапазона -40...+70 °С, по информации из справочника теплофизических свойств полимеров.

Обращайте на это внимание. Если Вас пытаются обмануть в одном пункте, то ставится под сомнение всё техническое описание.

4. Стандарты

Ни один биметаллический кабель не нормируется стандартом для симметричных кабелей связи (ГОСТ Р 54429-2011). Поэтому, если производитель предоставляет соответствующие сертификаты на кабель CCA, он явно пытается вас обмануть.

5. Важно

Будьте внимательны при изучении протоколов тестирования FLUKE. CCA кабель в большинстве случаев не соответствует ISO 11801. Поэтому «FAIL» в протоколе не значит, что кабель плохой, а «PASS» должен заставить вас внимательно поискать подвох (малая длина испытуемого образца, завышенная категория элементов тестового стенда, подлог результатов испытаний, испытания в режиме «Channel» вместо PL и многое другое).

Рекомендуем сравнивать два протокола по значениям важных параметров.

Мы рассчитываем, что благодаря данной статье, вы сможете подобрать необходимое изделие и избежать ложнопозиционируемой продукции.