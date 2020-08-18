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18 августа 2020, 17:40
Рубрика: Компании
Метки: СУПР, SUPR
Отрасль: Кабельная промышленность
При покупке кабеля для линии связи часто возникают вопросы: Какой лучше выбрать? Какими качествами он должен обладать? И на что вообще обращать внимание? Чтобы вы с легкостью могли выбрать подходящий товар, мы подготовили для вас список из пяти критериев, который поможет вам определиться.
Но прежде, чем перейти к выбору, нужно вспомнить, чем вообще омедненный кабель отличается от медного кабеля и где он применяется.
Кабели симметричные с проводниками из CCA (омедненный алюминиевый проводник) используются для построения временной линии связи.
Отличия CCA кабеля от медного:
Теперь рассмотрим критерии, на которые стоит обращать внимание при выборе и покупке кабеля CCA:
1. Разновидности CCA*
CCA (Сopper Сlad Aluminum – омедненный алюминиевый проводник)
Обычно используется 3 типа: с 10%, 15% и 32% меди. Чаще всего применяется 10% и 15%. Рабочая дистанция таких кабелей от 80 до 120 метров.
Медь является ломким и хрупким материалом, из-за чего при сгибе жила может переломиться.
CCAG (Copper Clad Aluminum and Silver – алюминий плакированный медью, с добавлением серебра).
Серебро имеет меньшее удельное сопротивление, что улучшает электрические характеристики кабеля.
CCAM (Copper Clad Aluminum & Magnesium Alloy - омедненный алюминиево-магниевый сплав)
Плакировка с добавлением магния позволяет добиться более качественного омеднения и более высоких характеристик по сравнению с обычным CCA. Рабочая дистанция кабеля, как правило, составляет от 110 до 140 метров.
Магний добавляет жесткости в конструкцию жилы, что повышает прочность всего кабеля (в сравнении с ССА). Также жила из CCAM сравнима с медью по показателю изгибостойкости.
Внимание! Никто из производителей не маркирует кабель литерами CCAG и CCAM, поэтому стоит уточнять у производителя из каких материалов изготовлен проводник кабеля. Мы отдаем свое предпочтение CCAM проводнику ввиду его практичности, качества связи и оптимальной цены.
* - В зависимости от применяемых материалов и технологий производства существует множество разновидностей омедненных LAN кабелей.
2. Оптимальный диаметр
Наша многолетняя практика показывает, что оптимальным диаметром жилы для CCA кабеля является 0,5мм +/-0,01мм. Такой диаметр — идеальный вариант для качественной передачи сигнала в сочетании с лучшим удержанием в коннекторах RJ45.
3. Температура
Рабочая температура оболочки из ПВХ материалов не должна выходить из диапазона -40...+70 °С, по информации из справочника теплофизических свойств полимеров.
Обращайте на это внимание. Если Вас пытаются обмануть в одном пункте, то ставится под сомнение всё техническое описание.
4. Стандарты
Ни один биметаллический кабель не нормируется стандартом для симметричных кабелей связи (ГОСТ Р 54429-2011). Поэтому, если производитель предоставляет соответствующие сертификаты на кабель CCA, он явно пытается вас обмануть.
5. Важно
Будьте внимательны при изучении протоколов тестирования FLUKE. CCA кабель в большинстве случаев не соответствует ISO 11801. Поэтому «FAIL» в протоколе не значит, что кабель плохой, а «PASS» должен заставить вас внимательно поискать подвох (малая длина испытуемого образца, завышенная категория элементов тестового стенда, подлог результатов испытаний, испытания в режиме «Channel» вместо PL и многое другое).
Рекомендуем сравнивать два протокола по значениям важных параметров.
Мы рассчитываем, что благодаря данной статье, вы сможете подобрать необходимое изделие и избежать ложнопозиционируемой продукции.
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