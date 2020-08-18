Аэропорт Беринговский на Чукотке реконструируют

Эксперты Дальневосточного филиала Главгосэкспертизы России изучили проектно-сметную документацию на реконструкцию аэропорта Беринговский в Чукотском автономном округе. По итогам рассмотрения представленных повторно материалов выдано положительное заключение.

Аэропорт местного значения Беринговский, расположенный в 4 км от поселка Беринговский, обеспечивает регулярное сообщение близлежащих населенных пунктов с административным центром Чукотского АО – городом Анадырь. Однолинейный аэродром, расположенный на территории аэропорта, принимает самолеты и вертолеты с 1974 года. Аэропорт эксплуатирует ФКП «Аэропорты Чукотки».

В ходе реализации проекта будет реконструирована грунтовая взлетно-посадочная полоса, перрон, стоянки воздушных судов, рулежные дорожки, водосточно-дренажная система и наружные сети. Территория аэропорта будет ограждена и обеспечена системами наблюдения. Проектная документация предусматривает оснащение аэропорта объектами управления воздушным движением, радионавигации и метеорологическим оборудованием. Обслуживать пассажиров будут в новом здании, которое тоже будет построено в рамках рассмотренного экспертами Главгосэкспертизы России проекта. Пассажирское здание будет сблокировано с контрольно-диспетчерским пунктом. Кроме того, в здании и на территории аэропорта будут созданы все необходимые условия для людей с ограниченными физическими возможностями.

Также в аэропорту Беринговский оборудуют контрольно-пропускной пункт, эстакаду досмотра автотранспорта и другие необходимые сооружения. Территория аэропорта будет благоустроена.

Финансирование планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета. Застройщик - ФКП «Аэропорты Чукотки». Проектную документацию подготовило открытое акционерное общество «Проектно-изыскательский институт воздушного транспорта «Дальаэропроект».

Фото: polet.me