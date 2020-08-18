Ассоциация «Электрокабель» подготовила обновленный Перечень сертификатов на кабельную продукцию за период «январь-июль» 2020 года. Данный документ содержит в себе актуальную информацию из Единого Реестра сертификатов соответствия Росаккредитации, вместе с активными ссылками по каждому пункту содержимого. Перечень предназначен для проверки действительности и подлинности сертификатов на кабельную продукцию, а также для получения информации об испытательных лабораториях, органах соответствия, экспертах, выдавших сертификат и о причинах отзыва аккредитации у того или иного органа. Подробнее ознакомиться с документом вы можете ниже, а также по ссылке на сайт Ассоциации «Электрокабель».

Для удобства пользования в перечне существуют цветовые маркеры для статуса сертификатов, испытательных лабораторий и органов сертификации.

Зеленый цвет – действующий сертификат, ИЛ или ОС;

Красный – аннулированный сертификат, отозванная аккредитация у ИЛ или ОС.

Желтый – приостановлено действие ИЛ или ОС;

Фиолетовый – сертификат переведен в архивный статус.

В случае отзыва/прекращения аккредитации у органа сертификации, выдавшего сертификат, или испытательной лаборатории, рекомендуется запросить у производителя документы, подтверждающие прохождение инспекционного контроля в другом аккредитованном ОС.