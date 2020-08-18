Правительство Москвы провело вебинар,
18 августа 2020, 16:00
Рубрика: Компании
Метки: АЭК, АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность
Ассоциация «Электрокабель» подготовила обновленный Перечень сертификатов на кабельную продукцию за период «январь-июль» 2020 года. Данный документ содержит в себе актуальную информацию из Единого Реестра сертификатов соответствия Росаккредитации, вместе с активными ссылками по каждому пункту содержимого. Перечень предназначен для проверки действительности и подлинности сертификатов на кабельную продукцию, а также для получения информации об испытательных лабораториях, органах соответствия, экспертах, выдавших сертификат и о причинах отзыва аккредитации у того или иного органа. Подробнее ознакомиться с документом вы можете ниже, а также по ссылке на сайт Ассоциации «Электрокабель».Для удобства пользования в перечне существуют цветовые маркеры для статуса сертификатов, испытательных лабораторий и органов сертификации.
Зеленый цвет – действующий сертификат, ИЛ или ОС;
Красный – аннулированный сертификат, отозванная аккредитация у ИЛ или ОС.
Желтый – приостановлено действие ИЛ или ОС;
Фиолетовый – сертификат переведен в архивный статус.
В случае отзыва/прекращения аккредитации у органа сертификации, выдавшего сертификат, или испытательной лаборатории, рекомендуется запросить у производителя документы, подтверждающие прохождение инспекционного контроля в другом аккредитованном ОС.
Выпуск в обращение продукции с сертификатами соответствия, выданными сертифицирующими органами с нарушением требований к обязательной сертификации, создает недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений. В соответствии с ч.2 ст.3 ТР ТС 004/2011 Низковольтное оборудование, сертификат, соответствие которого требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза не подтверждено, не долен быть маркирован единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза и не допускается к выпуску в обращение на рынке.
Рекомендуем производителям при наличии оснований рассмотреть вопрос об аннулировании, в добровольном порядке, сертификатов соответствия, полученных на основании протоколов испытаний испытательных лабораторий, действие аттестатов аккредитации которых прекращено; провести обязательную сертификацию продукции в соответствии с требованиями действующего законодательства (с проведением испытаний в добросовестных испытательных лабораториях); принять меры, направленные на недопущение обращения на рынке продукции, сертификаты соответствия которой выданы с нарушением требований к проведению обязательной сертификации.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter