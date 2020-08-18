Девелоперская компания Radius Group начала строительство еще одного здания в составе индустриального парка "Южные Врата" на юге Подмосковья. Об этом сообщил во вторник исполнительный директор Radius Group Захар Вальков на конференции ИД "Коммерсантъ" "Коммерческая недвижимость: 2020 перезагрузка".

"Проект мы планировали реализовывать еще полтора года назад. Но на тот момент были осторожны с точки зрения финансирования и смотрели на рынок. <…> Мы приступили к строительству буквально несколько дней назад на нашей площадке", - сказал он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе девелопера, речь идет о новом здании площадью 43 тыс. кв. м в индустриальном парке "Южные Врата". Окончание строительства запланировано на март 2021 года, объем инвестиций составит 1 млрд рублей.

С 2008 года Radius Group реализует проект индустриального парка "Южные Врата", расположенного на пересечении двух федеральных трасс: М4 "Дон" и А107 Московское малое кольцо (ММК), а также строящейся ЦКАД. Площадь участка под застройку составляет 138 га. На текущий момент в парке введено в эксплуатацию порядка 500 тыс. кв. м производственных и складских площадей.

Radius Group - девелопер и собственник складской и индустриальной недвижимости класса А. Компания основана в 2006 году, портфель реализованных проектов составляет более 900 тыс. кв. м складской и индустриальной недвижимости в Подмосковье, Казани и Киеве.