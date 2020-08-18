Заместитель Министра энергетики России Евгений Грабчак провел заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба) по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ Уральского федерального округа к прохождению отопительного сезона 2020-2021 годов.

Участники заседания обсудили вопросы проведения ремонтов, выполнения инвестиционных программ, наличия запасов материалов и топлива, резервных источников. В 2019 году число технологических нарушений на объектах генерации в округе снизилось на 11% по сравнению с 2018 годом, в электрических сетях – на 8%.

«В текущем году календарный план ремонта электросетевыми компаниями выполнен в полном объеме. Выполнение календарного плана ремонта генерирующими компаниями составляет 70%, что ниже выполнения за аналогичный период прошлого года (95%). Отмечаются случаи переноса сроков ремонта оборудования по причине ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Прошу компании обеспечить выполнение ремонтов в объеме, исключающем риски снижения генерирующих мощностей», – отметил Евгений Грабчак.

Он сообщил, что плановые затраты генерирующих компаний Уральского федерального округа на ремонт основного оборудования в 2020 году составляют 9 млрд рублей, электросетевых компаний – 2,1 млрд рублей.

«Подготовка к осенне-зимнему периоду – одна из самых важных задач года. Особенно остро она стоит сейчас, когда на фоне самоизоляции фиксировалось ухудшение платежной дисциплины. Всего за теплые месяцы в Уральском федеральном округе планируется заменить 446 км водопроводных, 474 км тепловых и 112 км канализационных сетей. В целом готовность объектов и создание запасов топлива находится на уровне прошлого года – это хороший показатель, необходимо как минимум не сбавлять набранный темп. Отдельно отмечу, что уже все регионы Уральского федерального округа в пилотном режиме работают в системе мониторинга инцидентов и аварий, что позволит оперативно и в цифровом режиме получать полную информацию о состоянии объектов ЖКХ», – сообщил в ходе заседания заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров.

Евгений Грабчак добавил, что в предстоящий отопительный сезон прогнозируется рост выработки и потребления электроэнергии в Челябинской энергосистеме.