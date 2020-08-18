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Гостиницу-высотку за 800 млн руб планируется построить в Рязани

Гостиницу-высотку за 800 млн руб планируется построить в Рязани

18 августа 2020, 16:50
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Гостиницу в 21 этаж площадью 3085 кв. метров планируется построить в Рязани, проект строительства был представлен на публичных слушаниях представителем застройщика ООО "Специализированный застройщик "Зеленый сад - Экономный" Сергеем Котусовым.

Инвестиционная стоимость проекта - более 800 млн рублей. Планируемые сроки взведения объекта - 2,5 года с момента получения разрешения на строительство.

"В ходе строительства будет благоустроена зеленая зона вокруг проектируемого комплекса, а также обеспечен проезд к жилым домам", - отметил С.Котусов.

Новая гостиница будет возведена на 1-ом Мервинском проезде в районе Центрального автовокзала. Для удобства постояльцев предусмотрены оборудованные системой заряда электромобилей парковки: подземная на 70 машиномест и наземная на 50 машиномест. Также в гостинице предусмотрены системы "Антитеррор", "Евросмарт" и "Умный дом".

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