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"Мособлэнерго" улучшит качество электроснабжения поселков Афанасово и Реммаш

Мособлэнерго улучшит качество электроснабжения поселков Афанасово и Реммаш

18 августа 2020, 15:20
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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АО «Мособлэнерго» в 2020 году улучшит качество электроснабжения поселков Афанасово и Реммаш. Работы проведет Сергиево-Посадское производственное отделение компании. В рамках инвестиционной программы в Афанасово на улице Фрунзе построится блочная комплектная трансформаторная подстанция взамен прежней ТП-162. А по программе капитального ремонта в Реммаше проведется переустройство участков 15 кабельных линий 0,4 кВ общей протяженностью 4,313 км, которые питают жилые дома поселка.

Также в текущем году АО «Мособлэнерго» повысит надежность электроснабжения детского сада города Хотьково. Согласно программе капитального ремонта на ул. Калинина, д.2 запланирована реконструкция 2 кабельных линий электропередачи 0,4 кВ, идущих от трансформаторной подстанции 6002.

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