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18 августа 2020, 09:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика
Нормативный дайджест от Lex Energética в области ТЭК и ЖКХ с 27.07 по 31.07.2020 (Источник: КонсультантПлюс).
Уточнены особенности вывода в ремонт и из эксплуатации объектов электроэнергетики (Федеральный закон от 31.07.2020 №281-ФЗ «О внесении изменений в Закон об электроэнергетике в части совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации).
Законом установлены, в том числе требования к договору о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации, заключаемого собственником объекта по производству электрической энергии (мощности) с сетевой организацией.
Со дня вступления в силу Закона прекращается действие согласований вывода объектов по производству электрической энергии (мощности) из эксплуатации, полученных до дня вступления его в силу.
Начало действия документа - 28.01.2021.
С 17 августа 2020 года по 30 июня 2021 года в России будет проводиться эксперимент по досудебному обжалованию решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц (постановление Правительства РФ от 24.07.2020 №1108 об утверждении положения о проведении на территории РФ эксперимента по досудебному обжалованию решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц).
Цели эксперимента создание и апробация механизма защиты прав контролируемых лиц при взаимодействии с контрольными (надзорными) органами в рамках осуществления государственного контроля (надзора).
Видами федерального государственного контроля (надзора), в рамках которых осуществляется эксперимент, являются:
Предусмотрены, в том числе функции межведомственной рабочей группы по обеспечению проведения эксперимента, требования к содержанию жалобы.
Ключевые тезисы:
Начало действия документа - 28.07.2020.
Установлены способы и сроки представления копии энергетического паспорта и отчетов о проведении энергетического обследования в Минэкономразвития России (приказ Минэкономразвития России от 25.05.2020 №307 об утверждении Порядка представления копии энергетического паспорта и отчетов о проведении энергетического обследования).
Документы, составленные членами СРО в области энергетического обследования по результатам проведенных ими энергетических обследований, ежеквартально размещаются такой СРО в ГИС "Энергоэффективность".
В случае отсутствия технической возможности документы представляются в бумажном виде.
Документы считаются принятыми Минэкономразвития России при их соответствии формату (при направлении в электронном виде) и оформлению (при направлении в бумажном виде).
Начало действия документа - 07.08.2020.
Установлены требования к проведению энергетического обследования энергоаудиторами и СРО в области энергетического обследования (приказ Минэкономразвития России от 25.05.2020 №310 об утверждении требований к проведению энергетического обследования, результатам энергетического обследования (энергетическому паспорту и отчету о проведении энергетического обследования).
При проведении энергетического обследования осуществляются следующие действия:
По результатам проведения энергетического обследования объекта осуществляются разработка, составление и заполнение отчета.
Приводятся структурные элементы отчета и порядок их заполнения.
По результатам проведения энергетического обследования объекта и на основании сведений, указанных в отчете, составляется энергетический паспорт.
Приводятся разделы энергетического паспорта и порядок их заполнения.
В приложениях приведены рекомендуемые образцы необходимых документов.
Начало действия документа - 07.08.2020.
Признаны утратившими силу требования к проведению энергетического обследования и направлении копий энергетического паспорта, утвержденные Приказом Минэнерго России от 30.06.2014 №400 (приказ Минэнерго России от 02.06.2020 №438).
Признан утратившим силу приказ Минэнерго России от 30.06.2014 №400 «Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и его результатам и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования».
Основание: в связи с передачей полномочия по принятию требований к проведению энергетического обследования, результатам энергетического обследования (прим. - в соответствии с пп. «б» пункта 1 и пп. «б» пункта 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.01.2019 №45, а также в соответствии с пп. «б» пункта 5 статьи 1 Федерального закона от 19.07.2018 №221-ФЗ «О внесении изменений в Закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и статью 9.16 КоАП РФ»).
Начало действия документа - 07.08.2020.
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