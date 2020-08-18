Нормативный дайджест от Lex Energética в области ТЭК и ЖКХ с 27.07 по 31.07.2020 (Источник: КонсультантПлюс).

Уточнены особенности вывода в ремонт и из эксплуатации объектов электроэнергетики (Федеральный закон от 31.07.2020 №281-ФЗ «О внесении изменений в Закон об электроэнергетике в части совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации).

Законом установлены, в том числе требования к договору о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации, заключаемого собственником объекта по производству электрической энергии (мощности) с сетевой организацией.

Со дня вступления в силу Закона прекращается действие согласований вывода объектов по производству электрической энергии (мощности) из эксплуатации, полученных до дня вступления его в силу.

Начало действия документа - 28.01.2021.

С 17 августа 2020 года по 30 июня 2021 года в России будет проводиться эксперимент по досудебному обжалованию решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц (постановление Правительства РФ от 24.07.2020 №1108 об утверждении положения о проведении на территории РФ эксперимента по досудебному обжалованию решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц).

Цели эксперимента создание и апробация механизма защиты прав контролируемых лиц при взаимодействии с контрольными (надзорными) органами в рамках осуществления государственного контроля (надзора).

Видами федерального государственного контроля (надзора), в рамках которых осуществляется эксперимент, являются:

федеральный государственный пожарный надзор;

федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственный средств;

федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности;

федеральный государственный энергетический надзор;

федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений.

Предусмотрены, в том числе функции межведомственной рабочей группы по обеспечению проведения эксперимента, требования к содержанию жалобы.

Ключевые тезисы:

Заявление через личный кабинет на портале госуслуг можно будет подать в случае несогласия с теми или иными решениями или предписаниями контрольных органов.

Обращение гражданина (в том числе имеющего статус индивидуального предпринимателя) подписывается простой либо усиленной электронной подписью.

Для организации - потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись.

Пошлина за подачу заявления не взимается.

На принятие решения по обращению госоргану отводится два рабочих дня. Он должен будет либо приостановить исполнение обжалуемых действий, либо отказать в этом.

Начало действия документа - 28.07.2020.

Установлены способы и сроки представления копии энергетического паспорта и отчетов о проведении энергетического обследования в Минэкономразвития России (приказ Минэкономразвития России от 25.05.2020 №307 об утверждении Порядка представления копии энергетического паспорта и отчетов о проведении энергетического обследования).

Документы, составленные членами СРО в области энергетического обследования по результатам проведенных ими энергетических обследований, ежеквартально размещаются такой СРО в ГИС "Энергоэффективность".

В случае отсутствия технической возможности документы представляются в бумажном виде.

Документы считаются принятыми Минэкономразвития России при их соответствии формату (при направлении в электронном виде) и оформлению (при направлении в бумажном виде).

Начало действия документа - 07.08.2020.

Установлены требования к проведению энергетического обследования энергоаудиторами и СРО в области энергетического обследования (приказ Минэкономразвития России от 25.05.2020 №310 об утверждении требований к проведению энергетического обследования, результатам энергетического обследования (энергетическому паспорту и отчету о проведении энергетического обследования).

При проведении энергетического обследования осуществляются следующие действия:

сбор информации об объекте энергетического обследования;

обработка и анализ полученных сведений;

визуальный осмотр и инструментальное обследование;

обработка и анализ сведений, полученных по результатам обследования.

По результатам проведения энергетического обследования объекта осуществляются разработка, составление и заполнение отчета.

Приводятся структурные элементы отчета и порядок их заполнения.

По результатам проведения энергетического обследования объекта и на основании сведений, указанных в отчете, составляется энергетический паспорт.

Приводятся разделы энергетического паспорта и порядок их заполнения.

В приложениях приведены рекомендуемые образцы необходимых документов.

Начало действия документа - 07.08.2020.

Признаны утратившими силу требования к проведению энергетического обследования и направлении копий энергетического паспорта, утвержденные Приказом Минэнерго России от 30.06.2014 №400 (приказ Минэнерго России от 02.06.2020 №438).



Признан утратившим силу приказ Минэнерго России от 30.06.2014 №400 «Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и его результатам и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования».

Основание: в связи с передачей полномочия по принятию требований к проведению энергетического обследования, результатам энергетического обследования (прим. - в соответствии с пп. «б» пункта 1 и пп. «б» пункта 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.01.2019 №45, а также в соответствии с пп. «б» пункта 5 статьи 1 Федерального закона от 19.07.2018 №221-ФЗ «О внесении изменений в Закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и статью 9.16 КоАП РФ»).

Начало действия документа - 07.08.2020.

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