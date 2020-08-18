Реконструкция очистных сооружений левобережной части областного центра будет выполнена в три этапа - строительство станции ультрафиолетового обеззараживания, реконструкция сооружений биологической очистки и комплекс механической очистки и обработки осадков сточных вод. В полном объеме работы будут выполнены до 2024 года. Это станет возможным благодаря федеральному проекту «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

В настоящее время на объекте ведется первый этап реконструкции, предусматривающий строительство станции ультрафиолетового обеззараживания (УФО).

«Технология УФО – это одна из трех ступеней очистки сточных вод очистных сооружений канализации, реконструкция которых ведется в настоящее время. В этом году мы планируем завершить строительство и провести пуско-наладочные работы на новой станции УФО, аналогов которой в регионе до настоящего момента нет. До 2024 года пройдет реконструкция всех этапов очистки стоков. В результате реализации нацпроекта мы уменьшим сбросы неочищенных сточных вод в три раза. В настоящее время мы формируем и до 1 сентября отправим в Минстрой России заявку от Ульяновской области на финансирование в 2021 году реконструкции сооружений биологической очистки в правобережье Ульяновска», - отметил министр энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области Александр Черепан.

Как рассказал заместитель директора по сооружениям и проектному развитию УМУП «Ульяновскводоканал» Дмитрий Урусов, сейчас очистка сточных вод производится при помощи хлора. А станции УФО представляют собой современную, безопасную для жителей региона и экологии, полностью автоматизированную технологию очистки.



Работы по реконструкции объекта стартовали в апреле. До конца августа специалисты завершат мероприятия по подготовке площадки, на которой будут установлены металлоконструкции. На стройплощадку уже прибыла основная часть технологического оборудования. Бригады специалистов работают в две смены, поэтому полностью завершить все мероприятия по комплексному обновлению объекта и сдать его в эксплуатацию планируется осенью.