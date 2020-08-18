Первый заместитель генерального директора – Главный инженер «Россетей» Андрей Майоров доложил о подготовке компании к прохождению осенне-зимнего периода в регионах УрФО. Совещание под руководством заместителя Министра энергетики РФ Евгения Грабчака состоялось в Челябинске.

На сегодня выполнен 61% запланированных мероприятий. До 1 октября работы будут завершены полностью. Аварийный запас укомплектован на 100%. В распоряжении энергетиков «Россетей» находятся 127 резервных источников энергоснабжения общей мощностью 19 МВт.

Продолжается работа по повышению качества электроснабжения потребителей. В 1 полугодии средняя продолжительность и частота отключений в регионах УрФО сократились на 24% и 5% соответственно (к аналогичному периоду 2019 года).

Инвестиционные планы выполняются в полном объёме. Всего по итогам года будут введены в работу 826 МВА новой трансформаторной мощности и около 3 400 км ЛЭП. Планируется полное завершение мероприятий по строительству подстанции 220 кВ Славянская и двух линий 220 кВ «Ермак - Славянская» по 141 км каждая для электроснабжения нефтегазовых объектов на Ямале, подстанции 110 кВ «Эргинская» и линии 110 кВ «Выкатная – Эргинская», которые обеспечат энергией перспективное Эргинское нефтяное месторождение вблизи Ханты-Мансийска, а также модернизацию электросетевых объектов Челябинска.

Предприняты необходимые меры защиты здоровья персонала «Россетей» и подрядных организаций – все сотрудники проходят регулярную температурометрию, выполняется дополнительная дезинфекция помещений, сформирован запас средств индивидуальной защиты (644 350 шт.). Более 7 740 человек прошли тестирование на COVID-19. Обеспечено надёжное электроснабжение 9 медучреждений с аппаратами ИВЛ.

В 6 регионах УрФО группа «Россети» представлена компаниями «Россети ФСК ЕЭС», «Россети Урал», «Россети Тюмень». Общая численность производственного персонала составляет 20 200 человек в составе 887 бригад, 3 100 единиц техники. В обслуживании находятся 151 подстанция классом напряжения 220-500 кВ, 1423 подстанции 35-110 кВ и 32491 трансформаторная подстанция. Совокупно в управлении группы в УрФО – 164 300 км ЛЭП различных классов напряжения.