Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта на первый этап строительства центра ядерной медицины при Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова.

Центр имени академика Владимира Андреевича Алмазова в Санкт-Петербурге, созданный в 1980 году как научно-исследовательский институт кардиологии, сегодня состоит из главного клинического комплекса, перинатального центра, лечебно-реабилитационного комплекса, детского лечебно-реабилитационного комплекса и Российского научно-исследовательского нейрохирургического института имени профессора А.Л. Поленова. Сегодня здесь оказывают специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь и проводят междисциплинарную подготовку научных и медицинских кадров.

Проектом, одобренным Санкт-Петербургским филиалом Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство здесь здания для центра ядерной медицины общей площадью 8500 кв.м. В центре разместят отделения радионуклидного обеспечения, диагностических исследований, радинуклидной и лучевой терапии с группой предлучевой подготовки. Кроме того, здесь оборудуют дневной стационар, а на крыше здания обустроят вертолетную площадку с инфраструктурой. На базе Центра ядерной медицины развернут научно-образовательный центр для обучения и подготовки по специальностям радиология, радиотерапия, онкология, радиохимия и медицинская физика.

Главгосэкспертиза России проводит публичный технологический и ценовой аудит в отношении объектов капитального строительства сметной стоимостью более 1,5 млрд рублей и более по инвестиционным проектам, финансирование строительства, реконструкции или технического перевооружения которых предполагается осуществлять за счет средств федерального бюджета с использованием механизма федеральной адресной инвестиционной программы. Главгосэкспертиза дает оценку обоснования выбора основных архитектурных, конструктивных, технологических и инженерно-технических решений, обоснования выбора основного технологического оборудования, сроков и этапов подготовки и реализации проекта, предполагаемой (предельной) стоимости реализации проекта, которая содержит сравнительный анализ с международными и отечественными аналогами, оценка рисков реализации проекта, объема и сроков осуществления капвложений, достаточности исходных данных, установленных в задании на проектирование для разработки проектной документации и реализации проекта и так далее.

После разработки проектной документации в отношении объектов, строительство или реконструкцию которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционного проекта, Главгосэкспертиза проводит экспертизу проектной документации на предмет соответствия требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий, а также на соответствие утвержденному заданию на проектирование.

Фото: ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России