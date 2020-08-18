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Системные операторы Литвы и Польши выбрали консультанта по проекту трансграничного HVDC соединения Harmony Link

Системные операторы Литвы и Польши выбрали консультанта по проекту трансграничного HVDC соединения Harmony Link

18 августа 2020, 09:00
Рубрика: За рубежом
Метки: ЕВРОПА, HVDC, ЛИТВА, ПОЛЬША
Отрасль: Электроэнергетика 

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Системные операторы Литвы Litgrid и Польши Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) подписали контракт на сумму € 1,37 млн с австрийской международной инженерно-консалтинговой группой ILF Consulting Engineers на предоставление консультационных услуг по проекту сооружения HVDC соединения Harmony Link. HVDC соединение между энергосистемами двух стран напряжением 400 кВ, пропускной способностью 700 МВт и стоимостью € 680 млн будет проложено по дну Балтийского моря.

В рамках подписанного контракта ILF Consulting Engineers разработает технические условия для проведения тендера на изготовление подводного кабеля и преобразовательных подстанций, а также окажет содействие в подготовке проектной документации. Кроме того, в обязательства ILF Consulting Engineers входит оформление разрешений на прокладку кабельной линии в исключительной экономической зоне Швеции и предоставление консультационной поддержки по ряду других вопросов.

Реализация проекта Harmony Link предусмотрена Политической дорожной картой синхронизации энергосистем стран Прибалтики и Континентальной Европы через энергосистему Польши* с помощью существующей связи переменного тока LitPol Link между Литвой и Польшей и нового HVDC соединенияHarmony Link. Политическая дорожная карта подписана прибалтийскими странами, Польшей и Еврокомиссией 28 июня 2018 г. в Брюсселе. Кроме того, PSE и Litgrid в декабре 2018 г.подписали соглашение о сотрудничестве по проекту Harmony Link.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission

* Political Roadmap on the synchronisation of the Baltic States’ electricity networks with the Continental European Network via Poland of June 28, 2018, Brussels.

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