В ходе мероприятия были обсуждены вопросы цифровой трансформации системы технического регулирования, реализации механизма «регулярной гильотины» и внесения изменений в Постановление Правительства № 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии".

Заседание Совета прошло под председательством первого заместителя руководителя Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия Андрея Лоцманова и участием Департамента государственной политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Минпромторга России.

В ходе встречи особое внимание было уделено цифровой трансформации технического регулирования. Это один из основных векторов, заложенных в Стратегии развития евразийской интеграции на период до 2025 года.

Развитие передовых технологий, необходимость защиты рынка от небезопасной продукции побуждают к модернизации и цифровой трансформации всех элементов технического регулирования.

В рамках упорядочения и ужесточения контроля за продукцией принят федеральный закон № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», положения которого, в том числе направлены на осуществление в цифровом виде контрольно-надзорного производства, формирование реестра предписаний и уведомлений, и т.п.

Помимо этого, при участии Минпромторга России и Росстандарта уже внесены важные изменения в ФЗ «Об обеспечении единства измерений» в части установления приоритета электронной документации в области метрологии. Также внесен в Госдуму проект изменений в ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», который затрагивает использование информационных систем в сфере стандартизации.

В отношении постановления Правительства Российской Федерации № 982 было отмечено, что оно показало свою состоятельность как мера защиты национального рынка, однако требует доработки в части необходимости четкой идентификации продукции, указания обязательных требований к ней и правил проведения исследований и измерений в Единых перечнях. Для формирования эффективного механизма защиты российского рынка от выпуска в обращение и обращения на рынке небезопасной продукции Минпромторг России подготовил новую редакцию постановления с учетом поступивших в рамках публичного обсуждения предложений и замечаний.