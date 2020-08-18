Специалисты СПб ГБУ «Ленсвет» взаимодействуют с заказчиками работ строительства наружного освещения на городских пространствах.

С начала 2020 года сотрудниками подготовлены и выданы технические условия СПб ГКУ «Управление заказчика» на устройство сетей освещения на более чем 50 объектах. В перечне – микрорайон (ул. М. Балканская – ул. Пловдивская – Загребский бульв. – Дунайский пр.), микрорайон (ул. Доблести – пр. Ленинский – пр. Кузнецова-ул. Маршала Захарова - Брестсткий бульвар - Петергофское ш.), квартал (ул. Церковная – ул. Пушкинская – ул. Леонтьевская – ул. Московская), бульвар между Приморским шоссе и озером Сестрорецкий разлив, улично-дорожная сеть поселка Парголово, и другие кварталы, парки, улицы, где отсутствует уличное освещение.

Технические условия содержат сведения о способе обеспечения электроснабжением объекта, возможных точках подключения проектируемых линий освещения.

На основании выданных технических условий заказчик выполняет целый алгоритм действий от разработки проектной документации до проведения приемочной комиссии с участием уполномоченных представителей СПб ГБУ «Ленсвет». Тесная координация действий с заказчиками работ позволяет получить долговечное, качественное, соответствующее всем нормативным требованиям освещение.