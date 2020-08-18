 
Модернизация

Специалисты СПб ГБУ "Ленсвет" выдали технические условия на строительство освещения на более чем 50 объектах

Специалисты СПб ГБУ Ленсвет выдали технические условия на строительство освещения на более чем 50 объектах

18 августа 2020, 15:10
Рубрика: Модернизация
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ЛЕНСВЕТ
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника 

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Специалисты СПб ГБУ «Ленсвет» взаимодействуют с заказчиками работ строительства наружного освещения на городских пространствах.

С начала 2020 года сотрудниками подготовлены и выданы технические условия СПб ГКУ «Управление заказчика» на устройство сетей освещения на более чем 50 объектах. В перечне – микрорайон (ул. М. Балканская – ул. Пловдивская – Загребский бульв. – Дунайский пр.), микрорайон (ул. Доблести – пр. Ленинский – пр. Кузнецова-ул. Маршала Захарова - Брестсткий бульвар - Петергофское ш.), квартал (ул. Церковная – ул. Пушкинская – ул. Леонтьевская – ул. Московская), бульвар между Приморским шоссе и озером Сестрорецкий разлив, улично-дорожная сеть поселка Парголово, и другие кварталы, парки, улицы, где отсутствует уличное освещение.

Технические условия содержат сведения о способе обеспечения электроснабжением объекта, возможных точках подключения проектируемых линий освещения.  

На основании выданных технических условий заказчик выполняет целый алгоритм действий от разработки проектной документации до проведения приемочной комиссии с участием уполномоченных представителей СПб ГБУ «Ленсвет». Тесная координация действий с заказчиками работ позволяет получить долговечное, качественное, соответствующее всем нормативным требованиям освещение.

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Компания: СПб ГБУ "Ленсвет"

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