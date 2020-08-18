Утверждена тема пленарного заседания ПМГФ-2020

Участники обсудят ключевые тенденции на рынке природного газа.

8 октября в рамках X Юбилейного Петербургского международного газового форума состоится Пленарное заседание «Природный газ - новые вызовы и решения в глобальной энергетике».

К участию приглашены представители Правительства Российской Федерации, руководители ведущих российских и зарубежных компаний, образовательных и научных организаций.

В 2019 году в Пленарном заседании ПМГФ приняли участие заместитель председателя правления компании «Газпром», генеральный директор компании «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова; председатель правления, главный исполнительный директор компании Wintershall Dea GmbH Марио Мерен; директор по газовому бизнесу и новым источникам энергии, член исполнительного комитета компании Royal Dutch Shell PLC Маартен Ветселаар; президент Международного газового союза Джо М. Канг; председатель правления компании VNG AG Ульф Хайтмюллер; председатель правления, главный исполнительный директор компании OMV AG Райнер Зеле; вице-президент компании PetroChina Company Limited Лин Сяо.

ПМГФ-2020 пройдет с 6 по 9 октября на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». В этом году одновременно с ПМГФ пройдет Российский международный энергетический форум, а также выставка и конференция по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа Offshore Marintec Russia. Объединение ведущих конгрессно-выставочных мероприятий на одной площадке позволит «Экспофоруму» собрать ключевых экспертов, представителей бизнеса и органов власти в одном месте и стать центром деловой активности.