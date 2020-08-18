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В Новосибирске построят новую школу на улице Немыткина

В Новосибирске построят новую школу на улице Немыткина

18 августа 2020, 16:05
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Министерство строительства Новосибирской области объявило тендер на возведение здания школы по улице Михаила Немыткина в Новосибирске, сообщает RosTender.info.

На строительство направят 214,6 млн рублей. Согласно документации тендера, средства поступят из федерального и областного бюджетов. Заявки от участников тендера принимают до 26 августа, в этот же день подведут его итоги. Согласно условиям тендера, запланированные строительно-монтажные работы должны быть выполнены до 15 декабря 2021 года.

Как сообщала ранее пресс-служба Минстроя области, школы по улице Михаила Немыткина сможет принять 1100 учеников. Общая стоимость ее строительства составит около 1 млрд рублей.
 

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