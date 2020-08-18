В Верхнем Уфалее откроются два новых завода

О создании двух предприятий на месте бывшего никелевого производства сообщил сегодня, 18 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В одном из самых проблемных моногородов Южного Урала планируется запустить два новых предприятия, в результате чего будет создано больше тысячи рабочих мест, сообщили в пресс-службе главы региона.

Так, компания «Полимет Инжиниринг» инвестирует в создание цинкового производства более 21,4 млрд руб. Производительность Цинкового электролизного завода составит 120 тыс. тонн металлического цинка в год, что позволит ему стать вторым в России по мощности производства цинка. Анонсируется создание 820 рабочих мест. За двадцать лет работы предприятия общий объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней превысит 20 млрд рублей.



Также запланировано создание производства мелющих шаров, в проект стоимостью более 5 млрд рублей инвестирует компания «Формат-ЕК». Предприятие сможет ежегодно выпускать 246 тыс. тонн мелющих шаров для мельниц горно-обогатительных предприятий. Новое шаропрокатное производство позволит создать в Верхнем Уфалее 240 рабочих мест, общий объем налоговых отчислений составит около 6 млрд рублей.



Новые производства планируют запустить во втором полугодии 2022 года, ожидаемая средняя зарплата на предприятиях — около 55 тыс. рублей.

«После закрытия комбината резко обострилась проблема безработицы, – говорит Алексей Текслер. – Город попал во все «красные зоны» по напряженности рынка труда, даже по итогам прошлого года в рейтинге минэкономразвития РФ Верхний Уфалей находился в одном из худших положений среди моногородов России. Отдельный вызов был для меня как для губернатора – найти инвестора. Мы перезапустили ТОСЭР вместе с правительством РФ, дополнительно внесли уточнения в постановление. Изменили коды экономической деятельности для привлечения широкого спектра инвесторов. Я очень рад, что на промышленной площадке мы уже видим фактическую работу, поиск инвесторов завершен, они уже зашли в город».

Отмечается, что благодаря применению наилучших современных технологий воздействие производств на окружающую природную среду будет минимизировано. Например, установка новых систем газоочистки позволит снизить выбросы металлургического производства в атмосферу более чем в тысячу раз по сравнению с прежним производством «Уфалейникеля».

«Здесь будет два экологически чистых производства. Это цинковое производство, причем без пирометаллургии, без традиционных печей, то есть в тысячу раз будет меньше выбросов по сравнению с тем, что было. По сути, будут нулевые выбросы, что для современного металлургического предприятия является нормой. Я эту норму прививаю для всех производств в регионе, – отметил Алексей Текслер. – Второе предприятие – производство мелющих шаров для обогатительных предприятий России. Только на этих предприятиях будут работать порядка 1100 человек, плюс надо добавить разные обеспечивающие, обслуживающие и сервисные предприятия. Сегодня, по официальным данным, безработица в городе составляет порядка тысячи человек. Понятно, что есть и скрытая безработица. Планируем, что эти производства полностью закроют потребность в кадрах за счет местных специалистов, и моногород выйдет из всех проблемных списков РФ. Надо сказать, что сейчас в Верхнем Уфалее средняя зарплата составляет 30 тысяч рублей, а здесь она находится на уровне 55-56 тысяч рублей. Параллельно с этим мы будем вкладываться в социальную инфраструктуру города, и я убежден, что через несколько лет Верхний Уфалей будет современным, динамично развивающимся городом с отсутствием безработицы. Это одна из важнейших задач, которую мы решим в ближайшее время».

Проекты будут представлены в рамках обязательной процедуры общественных обсуждений.

Напомним, сегодня Алексей Текслер работает в Верхнеуфалейском городском округе. Он намерен проконтролировать исполнение данных ранее поручений и посетить ряд социальных учреждений, осмотрит текущий этап ремонтных работ в городской больнице, побывает в гимназии № 7 и проверит образовательное учреждение на предмет готовности к новому учебному году. Также глава региона заедет на строительную площадку физкультурно-оздоровительного комплекса и проинспектирует ход дорожных работ на объездной магистрали по ул. Дмитриева – ул. Халтурина.

Алексей Рожнов, Александр Анурьев/ Фото: Людмила Ковалева