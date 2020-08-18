В течение 2020 года на ремонт объектов электросетевой инфраструктуры Армавирского филиала «Россети Кубань» будет направлено 145 млн рублей. Мероприятия позволят повысить надежность электроснабжения жителей, социальных объектов и промышленных потребителей в Гулькевичском, Кавказском, Новокубанском, Отрадненском и Успенском районах Кубани.

Специалисты Армавирского филиала «Россети Кубань» за семь месяцев 2020 года отремонтировали 1,5 тыс. км линий электропередачи различного класса напряжения, заменили 360 опор и свыше 5000 изоляторов на ЛЭП. Кроме того, энергетики смонтировали 32 км самонесущего изолированного провода (СИП). Он отличается большей прочностью и износостойкостью, надежен при гололедообразовании, ветровых нагрузках и других неблагоприятных природных явлениях.

Особое внимание сотрудники энергокомпании уделяют расчистке трасс в охранной зоне линий электропередачи. За семь месяцев текущего года проведена расчистка трасс ЛЭП на площади 140 га. Благодаря этой работе повышается надежность работы воздушных линий электропередачи, сокращаются сроки поиска места повреждения на линиях в случае их аварийных отключений, уменьшается вероятность возникновения пожаров в лесных массивах и населенных пунктах.

На десяти подстанциях 35-110 кВ специалистами Армавирского филиала «Россети Кубань» произведен ремонт силовых трансформаторов, выключателей и другого энергооборудования, также отремонтировано 112 из 147 запланированных на год трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

– Ремонтная программа включает в себя целый комплекс мероприятий. Их выполнение качественно и в срок в значительной степени способствует стабильному и устойчивому функционированию энергокомплекса в периоды максимума нагрузок и неблагоприятных погодных условий, – подчеркивает директор Армавирских электрических сетей Дмитрий Рязанцев.

Реализация ремонтной программы позволит обеспечить дополнительный запас прочности электросетевой инфраструктуры и минимизировать риск технологических нарушений.