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Безопасность участников "Энергетика и электротехника - 2020" в Экспофоруме - статус -  "подтверждено"!

с 6-9 октября

с 6-9 октября

тепловизор, Экспофорум

тепловизор, Экспофорум

зона регистрации, Экспофорум

зона регистрации, Экспофорум

Вчера, 18 августа Конгрессно-выставочным центром «Экспофорум» (г. Санкт-Петербург) был получен специальный QR-код, подтверждающий безопасность мероприятий и соблюдение всех условий Роспотребнадзора. Получение QR-кода со знаком Safe Travels SPb – официальная процедура для организаций, осуществляющих выставочную деятельность, в обязательном порядке соблюдающим все стандарты безопасности и оперативно реагирующим на пандемические рекомендации. Данная практика, несомненно, говорит о снижение индекса заболеваемости в городе. 

КВЦ «Экспофорум», планируя до конца 2020 года принять более 90 мероприятий, внедрил обязательные решения для соблюдения стандартов безопасной деятельности:

  • шаттлы от ст.м. «Московская» (Санкт-Петербург) во время проведения выставочных мероприятий после каждого рейса будут проходить дезинфекцию 
  • в «буферных зонах» экспозии установлены вендинговые автоматы с комплектами СИЗ 
  • установлены современные бесконтактные тепловизоры для измерения температуры
  • для посетителей и участников мероприятий организована бесконтактная «удаленная регистрация»
  • конференционная программа составляется с учетом необходимой дистанционной рассадки, перерывами на дезинфекцию и обязательной комплексной уборкой перед и после проведения мероприятий
     

29 августа в КВЦ «Экспофорум» пройдет первая выставка в новых условиях – выставка-ярмарка «Агрорусь».

Выставочное объединение «РЕСТЭК» и компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл», как организаторы мероприятия, приглашают запланировать посещение выставки «Энергетика и электротехника – 2020» в Санкт-Петербурге с 6 по 9 октября.

 Впервые на одной площадке состоятся:

  • Павильон Н: выставка энергетического, электротехнического и светотехнического оборудования и технологий  «Энергетика и электротехника – 2020», выставка и конференция по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа OMR 2020
  • Павильон G: выставки «Рос-Газ-Экспо», «Котлы. Горелки», «Энергоэффективность и энеросбережение»
  • Павильон F: Петербургский международный газовый форумом (ПМГФ).


Новые правила требуют пройти предварительную регистрацию на сайте и получить билет заранее. 

 ПОЛУЧИТЬ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ

Организаторы продолжают работать над проектом и надеются на встречу в Санкт-Петербурге на знаковом событии в мире энергоиндустрии – выставке «Энергетика и электротехника-2020». Дополнительную информацию по участию, посещению и соблюдению всех требований безопасности можно получить в Дирекции выставки «Энергетика и электротехника-2020»: +7 812 3206363, visit@energetika-restec.ruwww.energetika-restec.ru.

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