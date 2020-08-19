Правительство Москвы провело вебинар,
19 августа 2020, 13:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, РЕСТЭК, ВЫСТАВКИ
Отрасль: Кабельная промышленность Электроэнергетика Электротехника
с 6-9 октября
тепловизор, Экспофорум
зона регистрации, Экспофорум
Вчера, 18 августа Конгрессно-выставочным центром «Экспофорум» (г. Санкт-Петербург) был получен специальный QR-код, подтверждающий безопасность мероприятий и соблюдение всех условий Роспотребнадзора. Получение QR-кода со знаком Safe Travels SPb – официальная процедура для организаций, осуществляющих выставочную деятельность, в обязательном порядке соблюдающим все стандарты безопасности и оперативно реагирующим на пандемические рекомендации. Данная практика, несомненно, говорит о снижение индекса заболеваемости в городе.
КВЦ «Экспофорум», планируя до конца 2020 года принять более 90 мероприятий, внедрил обязательные решения для соблюдения стандартов безопасной деятельности:
29 августа в КВЦ «Экспофорум» пройдет первая выставка в новых условиях – выставка-ярмарка «Агрорусь».
Выставочное объединение «РЕСТЭК» и компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл», как организаторы мероприятия, приглашают запланировать посещение выставки «Энергетика и электротехника – 2020» в Санкт-Петербурге с 6 по 9 октября.
Впервые на одной площадке состоятся:
Новые правила требуют пройти предварительную регистрацию на сайте и получить билет заранее.
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Организаторы продолжают работать над проектом и надеются на встречу в Санкт-Петербурге на знаковом событии в мире энергоиндустрии – выставке «Энергетика и электротехника-2020». Дополнительную информацию по участию, посещению и соблюдению всех требований безопасности можно получить в Дирекции выставки «Энергетика и электротехника-2020»: +7 812 3206363, visit@energetika-restec.ru, www.energetika-restec.ru.
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