Федеральное министерство экономики и энергетики (Federal Ministry of Economic Affairs and Energy) Германии одобрило предоставление гранта в размере € 30 млн для разработки первого в стране проекта по получению «зеленого» водорода, т.е. с использованием ВИЭ, получившего название WESTKÜSTE 100.

Разработчик проекта – совместное предприятие H2 Westküste GmbH в составе дочерней структуры французской энергокомпании Électricité de France в Германии EDF Germany, энергетической компании Дании Ørsted и нефтеперерабатывающего завода в г. Хайде (Heide) на севере Германии. В рамках проекта планируется построить электролизную установку мощностью 30 МВт для производства «зеленого» водорода, используя электроэнергию, выработанную шельфовой ветрогенерацией.

Кроме того, будут проведены испытания возможности транспортировки водорода по действующим трубопроводам и использования его потребителями г. Хайде, расположенного в северной земле Шлезвиг-Гольштейн. Консорциум также начнет разработку концепции использования электролизной системы по выработке «зеленого» водорода мощностью 700 МВт для конкретных проектов шельфовых ВЭС. Целью проекта Westküste 100 является моделирование формирования экономики региона Германии, расположенного, у побережья Северного моря, на базе использования водорода в промышленном масштабе, поскольку климатические условия в этой части страны, характеризующиеся сильными ветрами, идеальны для внедрения инновационных технологий на базе ВИЭ.

Общая стоимость проекта Westküste составляет € 89 млн. По заявлению Ørsted, проект Westküste 100, ставший для компании третьим аналогичным в мире и первым в Германии, будет содействовать переходу к безуглеродной энергетике. В Ørsted также отметили, что использование «зеленого» водорода является ключевым фактором для декарбонизации тяжелой промышленности и транспортного сектора. Выделение гранта на разработку Westküste 100 соответствует Национальной водородной стратегии Германии (Nationale Wasserstoffstartegie), принятой федеральным правительством 10 июня 2020 г. Амбициозный план, предусматривающий инвестиции в размере € 10 млрд, направлен на поддержку использования экологичных водородных технологий вэлектроэнергетике, промышленности, транспорте, теплоснабжении и предусматривает, в частности, достижение 20% доли «зеленого» водорода в суммарном объеме производства водорода в стране к 2030 г. Германия намерена использовать свое нынешнее председательство в ЕС, чтобы продвигать развитие водородной энергетики.

Информационно-аналитический ресурс Clean Energy Wire