Оптово-распределительный центр контейнерного типа для хранения овощей мощностью 100 тыс. тонн в год построит инвестор в башкирском моногороде Благовещенск. Стоимость проекта превысит 6 млрд рублей, первую очередь сдадут в 2022 году, сообщил ТАСС генеральный директор компании "Времена года" Сергей Марков.

"В данный момент мы проходим экспертизу, уже определились с местом в Благовещенске, участком, где будет располагаться наше овощехранилище. Площадь участка порядка 30 га, площадь строений около 80 тыс. кв. метров. Первую очередь овощехранилища на 40 тыс. тонн планируем ввести к аграрному сезону 2022 года, и вторую очередь на 60 тыс. тонн планируем завершить к 2023 году", - сообщил Марков.

Овощехранилище приспособят под картофель, свеклу. Морковь, лук и чеснок. Инвестор провел переговоры с крупными сельхозпроизводителями, которые готовы обеспечить его продукцией, при этом у них есть потенциал нарастить объемы производства при наличии мест хранения, отметил собеседник агентства.

"Кроме того, мы планируем помогать сельхозпроизводителям реализовывать весь технологический цикл, начиная от посадки, ухода, и уборки. Мы предполагаем привлекать своих технологов, которые будут помогать аграриям вырастить тот объем овощей, который нам нужен, и того качества, который ждут потребители", - добавил Марков.

На инвестфоруме в Сибае компания "Времена года" подписала соглашение с правительством Башкирии о намерениях по строительству опто-распределительного центра агрокомплекса.

Среди участников форума заявили генерального директора Агентства стратегических инициатив Светлану Чупшеву, заместителя председателя Государственной корпорации ВЭБ.РФ, генерального директора НКО "Фонд развития моногородов" Ирину Макиеву, а также представителей федеральных министерств.

В работе первого инвестиционного форума "Зауралье- 2019" приняли участие 1,2 тыс. делегатов из регионов России и 11 стран. По его итогам заключили инвестиционные соглашения на сумму более 60 млрд рублей.