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На ТПУ "Печатники" в Москве построят крытый каток

На ТПУ Печатники в Москве построят крытый каток

19 августа 2020, 15:15
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

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Осенью в составе транспортно-пересадочного узла на станции метро «Печатники» в Москве начнут строить каток, сообщает RosTender.info.
Компания «Мосинжпроект» объявила тендер по выбору подрядчика для создания катка. Стоимость работ оценивается в 87,2 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 28 августа, 4 сентября подведут его итоги.

Каток с искусственным покрытием будет располагаться в модульном здании. При катке будут работать пункт проката, раздевалка, буфет и медпункт. Подрядчику предстоит подготовить основание ледового поля, построить здание, установить ледовое оборудование.

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