На ТПУ "Печатники" в Москве построят крытый каток

Осенью в составе транспортно-пересадочного узла на станции метро «Печатники» в Москве начнут строить каток, сообщает RosTender.info.

Компания «Мосинжпроект» объявила тендер по выбору подрядчика для создания катка. Стоимость работ оценивается в 87,2 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 28 августа, 4 сентября подведут его итоги.

Каток с искусственным покрытием будет располагаться в модульном здании. При катке будут работать пункт проката, раздевалка, буфет и медпункт. Подрядчику предстоит подготовить основание ледового поля, построить здание, установить ледовое оборудование.