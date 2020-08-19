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На возведение "инженерки" с 2012 по 2023 год Москва потратит свыше 25 миллиардов рублей — Владимир Жидкин

На возведение инженерки с 2012 по 2023 год Москва потратит свыше 25 миллиардов рублей — Владимир Жидкин

19 августа 2020, 14:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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«До 2022 года на территории ТиНАО мы планируем построить 32 инженерных объекта: ветки водопровода, очистные сооружения, объекты теплоснабжения.

Их строительство будет способствовать увеличению надежности инженерных сетей и качеству коммунальных услуг. Изменения почувствуют жители поселений Внуковское, Сосенское, Кокошкино и Московский», — рассказал глава столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. 

«На 2020 год запланировано возведение 17 инженерных объектов. В 2021 году рассчитываем на ввод 9 объектов. Наконец, в 2022 году введем 6 объектов инженерной инфраструктуры», — дополнил Владимир Жидкин. 

По его словам, опережающие темпы строительства инженерных сетей создают необходимые условия для динамичного социально-экономического развития новых территорий Москвы даже в текущих экономических условиях. 

«К примеру, мы приступили к созданию газораспределительной сети протяженностью 288 километров. Это крупнейший «инженерный» проект, реализующийся на новых территориях», — сообщил Владимир Жидкин. 

«В долгосрочной перспективе, к 2035 году, мы рассчитываем на то, что газоснабжение округов вырастит в 6 раз, в 5 раз водоснабжение, в 4 раза электроснабжение, наконец теплоснабжение — в 2 раза», — заключил глава столичного ведомства. 
 

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