Нижнекамскнефтехим построит собственное производство метанола

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство в Нижнекамске производства мощностью 500 тыс т метанола ректификата в год. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Промышленная площадка ПАО «Нижнекамскнефтехим», крупнейшего нефтехимического предприятия в Европе, расположена в Нижнекамском муниципальном районе Республики Татарстан. В настоящее время комбинат использует привозной метанол. Ввод в эксплуатацию собственного производства позволит повысить эффективность, сократить затраты на изготовление изопренового каучука и снизить объемы перегрузки и хранения метанола. Кроме того, будет достигнуто снижение выбросов паров метанола за счет значительного сокращения сливо-наливных операций на железнодорожной эстакаде, сокращение стоков от промывки ж/д цистерн и обеспечение безопасности персонала. Проект строительства производства метанола мощностью 500 тыс т в год реализуется в рамках программы стратегического развития предприятия.

Проектной документацией, одобренной Главгосэкспертизой России, предусмотрено строительство на территории производственной и подсобной зон комбината объектов подготовки газа и риформинга, компрессии с межступенчатым оборудованием, синтеза и насосной метанола, ректификации, мачты связи, отделения энергоресурсов, узла сбора парового конденсата, локальных очистных сооружений поверхностных стоков. Здесь установят трансформаторную подстанцию, анализаторную, емкости метанола, дизельного топлива и некондиционного конденсата, факельную установку, дизельную аварийную электростанцию, установку парогенерации, узел учета природного газа, внутрипроизводственные эстакады и другие необходимые объекты.

Для обеспечения технологической и производственной связи между проектируемыми зданиями и сооружениями, а также для подъезда пожарных машин проложат внутриплощадочные автодороги, разворотные площадки, объединенные с уже действующими в единую сеть. Кроме того, запланировано благоустройство территории.

Проект подготовлен ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза». Застройщик и источник финансирования - ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Фото: Александров Василий/ITAR-TASS