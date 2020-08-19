На стартовых площадках запланировано строительство домов общей площадью более 311 тысяч квадратных метров. Утвержденные на заседании Президиума Правительства Москвы стартовые площадки обеспечат переселение более 11 тысяч жителей. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

«По итогам заседания Президиума Правительства Москвы в адресный перечень стартовых площадок дополнительно включены 17 адресов. На указанных площадках запланировано строительство домов общей площадью более 311 тысяч квадратных метров, что позволит предоставить новые квартиры для переселения 11,3 тысяч жителей», – сообщил Сергей Лёвкин.

Сергей Лёвкин напомнил, что стартовые площадки расположены в шести административных округах и 11 районах города. «На три адреса стало больше в СВАО в районах Бабушкинский и Марьина Роща. Также добавились три стартовые площадки на востоке Москвы в Богородском и Измайлово, восемь – на юго-востоке в районах Кузьминки, Люблино, Нижегородский и Рязанский. По одной новой площадке в Южном, Западном и Новомосковском административных округах в Царицыно, Можайском и г.о. Щербинка соответственно», – отметил Сергей Лёвкин.

Адресный перечень подписан Мэром Москвы Сергеем Собяниным от 18.08.2020 №1299-ПП.

«Из перечня были исключены шесть адресов из-за наличия градостроительных ограничений. С учетом этого, сейчас в программу реновации включены уже 464 стартовые площадки для строительства 7,2 миллиона квадратных метров жилья», – резюмировал Сергей Лёвкин.

В программу реновации жилищного фонда в городе Москве включены 5 174 дома – около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн. кв.м, в которых проживает порядка 1 млн. жителей.

Подробнее о программе реновации можно узнать на официальном сайте Мэра Москвы.

