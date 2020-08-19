«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») реконструировала линию электропередачи 500 кВ «Рефтинская ГРЭС – Тюмень». Данная линия участвует в схеме выдачи мощности самой крупной тепловой угольной электростанции России – Рефтинской ГРЭС и обеспечивает переток электроэнергии между энергосистемами Урала и Западной Сибири.

Модернизация линии проводилась без снижения надежности энергоснабжения потребителей. На ЛЭП усилены 65 фундаментов опор, установлено 42 км нового грозозащитного троса с алюминиевым покрытием, обеспечивающим высокую термическую и коррозийную устойчивость. Благодаря проведенным работам повысилась грозоупорность линии и надежность бетонных оснований металлических опор.

Протяженность линии электропередачи «Рефтинская ГРЭС – Тюмень» составляет 252 км, она проложена в Свердловской и Тюменской областях. Через подстанцию 500 кВ «Тюмень» линия обеспечивает передачу электроэнергии металлургическому заводу «Электросталь Тюмени» и объектам социально-культурной сферы города Тюмень.