С начала 2020 года филиал «Россети Центр Тверьэнерго» выполнил 1657 договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям. Их суммарная мощность составила порядка 80 МВт.

Среди выполненных заявок на технологическое присоединение – объекты агропромышленного комплекса Тверской области. В деревнях Алексино и Высока Бежецкого района было подключено два цеха свиноводческого комплекса ООО «Коралл». Для их подключения в линейной ячейке воздушной линии (ВЛ) 10 кВ подстанции (ПС) 35/10 кВ «Сулежский Борок» была выполнена замена существующих трансформаторов тока.

Системную работу филиал «Россети Центр Тверьэнерго» ведёт по созданию условий для развития жилищного строительства в Тверской области. Для подключения жилой застройки ООО «Стройпрофиль» тверскими специалистами «Россети Центр» выполнена реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Южная». Здесь был установлен силовой трансформатор мощностью 40 МВА. Для присоединения к сетям компании жилого трехэтажного дома вместимостью 50 квартир в деревне Голобово Калининского района энергетиками были спроектированы и построены новая комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА, участок ВЛ 10 кВ и пролет ВЛ 0,4 кВ.

Важным направлением деятельности тверского филиала «Россети Центр» является технологическое присоединение объектов социальной инфраструктуры. В частности, Тверьэнерго подключило к сетям строящийся медицинский диагностический центр на улице Дружинная гор.Твери. Специалистами Тверьэнерго был спроектирован и построен участок кабельной линии (КЛ) 0,4 кВ.

Также в рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в деревне Толстиково Ржевского района филиалом «Россети Центр Тверьэнерго» был выполнен комплекс работ по реконструкции КТП 10/0,4 кВ в части замены трансформатора (ТМ) мощностью 160 кВА на ТМ большей мощностью 250 кВА. Проведенные работы позволили перевести Ржевский мемориальный комплекс Советскому Солдату на постоянное технологическое подключение.

«Выполняя свои обязательства по технологическому присоединению к сетям компании промышленных и производственных площадок, социальных объектов и жилья, «Россети Центр» вносит весомый вклад в обеспечение социально-экономического развития Тверской области. – отмечает первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Александр Пилюгин. - До гонца года Тверьэнерго обеспечит электроэнергией ещё порядка 2200 объектов суммарной мощностью более 28 МВт, в том числе, имеющих социальное значение».