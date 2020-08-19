За 6 месяцев текущего года энергетиками Владимирэнерго было введено в работу 49,2 МВА трансформаторной мощности и более 185 км линий электропередачи.

Инвестиционная программа энергетиков направлена на повышение надёжности и качества электроснабжения потребителей, создание условий для технологического присоединения к электросетям.

Для технологического присоединения к сетям потребителей, в том числе льготных групп потребителей до 15 киловатт, энергетиками Владимирэнерго введено более 3 МВА трансформаторной мощности и 72 км ВЛ. В целях повышения надёжности и качества электроснабжения населённых пунктов в различных районах области было реконструировано около 80 км распределительных сетей 0,4-10 кВ.

При реализации инвестиционной программы энергетики Владимирэнерго выполняют мероприятия, способствующие повышению качества и надежности электроснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, коммунальных и социальных объектов, бытовых потребителей; создаются возможности для технологического присоединения новых потребителей к электросетям.