 
Модернизация

Россия создаст круглогодичную станцию в Антарктике

Россия создаст круглогодичную станцию в Антарктике

19 августа 2020, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: АНТАРКТИКА
Отрасль: Строительство 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
263

Правительство России подготовило проект стратегии развития деятельности в Антарктике. Об этом в среду на заседании кабмина заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Подготовлен проект стратегии развития деятельности РФ в Антарктике до 2030 года, - отметил премьер. - Он позволит модернизировать инфраструктуру зимовочных станций, создать на основе сезонной полевой базы "Русская" круглогодично действующую антарктическую станцию".

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
25 млрд рублей инвестиций направила
Сотрудники
В Пермском крае при участии компании
Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно