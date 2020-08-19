Россия создаст круглогодичную станцию в Антарктике

Кабельные компании готовы открыть склады для проверок
19 августа 2020, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: АНТАРКТИКА
Отрасль: Строительство
Правительство России подготовило проект стратегии развития деятельности в Антарктике. Об этом в среду на заседании кабмина заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Подготовлен проект стратегии развития деятельности РФ в Антарктике до 2030 года, - отметил премьер. - Он позволит модернизировать инфраструктуру зимовочных станций, создать на основе сезонной полевой базы "Русская" круглогодично действующую антарктическую станцию".
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter