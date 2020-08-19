Энергетики филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» успешно завершили выполнение запланированных работ на подстанции ПС 110/35/10кВ «Кардымово», расположенной в одноименном поселке городского типа, административном центре Кардымовского района Смоленской области. Работы проводились в течение двух летних месяцев.

Ремонтные бригады провели на подстанции целый комплекс мероприятий: капитальный ремонт 7 выключателей 35 кВ и 22 разъединителей 35-110 кВ, текущий ремонт двух силовых трансформаторов 110 кВ общей мощностью 26 МВА, а также замену 96 опорно-стержневых изоляторов на подстанции. Все работы велись в строгом соответствии с правилами защиты персонала от инфекционных заболеваний и были выполнены в установленные сроки. Затраты на проведение работ составили порядка 784,4 тыс. рублей.

«Плановый ремонт подстанции, выполненный в рамках реализации годовой ремонтной программы Смоленскэнерго, повысит безопасность обслуживающего персонала, продлит жизненный цикл электросетевого оборудования, обеспечит устойчивую работу центра питания в предстоящий отопительный сезон. Кроме того, выполненные ремонтные работы – гарантия надежности электроснабжения потребителей поселка городского типа Кардымово, в котором проживает более 4,6 тысяч жителей», - прокомментировал начальник отдела анализа и управления производством Смоленскэнерго Виталий Голубков.