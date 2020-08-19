Несколько дней назад инженеры Спецсвязи ФСО России зафиксировали обрыв проводов связи на одной из специализированных кабельных линий. Сигнал об этом сразу поступил на пульт дежурного - такие неполадки всегда требуют срочного вмешательства и никогда не остаются без внимания. Инженеры сообщили в полицию о произошедшем обрыве. Прибывшие на место оперативники установили, что обрыв - дело рук преступников. Неизвестные вырезали часть специального кабеля и пытались его похитить.

По горячим следам полицейские обнаружили воров буквально в полутора километрах от места хищения. Преступники как раз перекладывали добычу в минивэн Шевроле, когда стражи порядка задержали их с поличным.

«При попытке хищения кабеля принадлежащего Спецсвязи ФСО России и погрузке его в автомобиль, были задержаны четверо граждан республики Узбекистан в возрасте от 24 до 32 лет. В ходе расследования установлено, что двое из задержанных пробрались в связную канализацию на улице Расковой и похитили оттуда 231 метр кабеля связи. Общий ущерб от действий преступников составил 168 682 рубля», — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали произошедшего.

Спецсвязь ФСО России — структурное подразделение ФСО России, обеспечивающее правительственную связь, в том числе Президента РФ.