ПАО "Россети Северный Кавказ" до конца 2022 года планирует инвестировать дополнительно 2,3 млрд рублей в развитие электросетевого комплекса Ставропольского края, сообщает пресс-служба компании.

"Только в текущем году инвестиции компании в развитие электросетевого комплекса Ставрополья составили порядка 1,5 млрд рублей. Всего же в развитие электросетей края "Россети Северный Кавказ" планируют направить 2,3 млрд рублей до 2022 года", - говорится в сообщении по итогам встречи генерального директора ПАО Виталия Иванова с главой края Владимиром Владимировым.

Среди ключевых мероприятий, запланированных к реализации до начала 2023 года, - строительство первой цифровой подстанции "Аэропорт", масштабная модернизация крупных питающих центров, в том числе таких, как подстанция 110 кВ "Южная".

Говоря о развитии электросетевого комплекса региона, Иванов подчеркнул, что в текущем году компания уже подключила к сетевой инфраструктуре несколько десятков крупных агропредприятий в регионе.

"Поскольку Ставрополье - один из ключевых аграрных регионов юга страны, важное значение "Россети Северный Кавказ" уделяют качественному и своевременному технологическому присоединению сельхозобъектов к сетевой инфраструктуре. Всего за семь месяцев этого года мы выдали 4 МВт дополнительной мощности 41 новому аграрному предприятию края", - сказал Иванов в ходе встречи.

По данным пресс-службы, участники диалога отметили, что еще одной точкой развития партнерских отношений может быть участие компании в реализации программы "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда", которая направлена на стимулирование жилищного строительства. Эта программа предполагает господдержку при создании инженерной инфраструктуры в ходе комплексной застройки новых жилых кварталов.

Кроме того глава края поблагодарил гендиректора "Россети Северный Кавказ" за партнерство в организации Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2020", который в эти дни проходит на Ставрополье. Он отметил важность и актуальность нового курса кадровой политики компании по поддержке молодых специалистов. Завершая встречу, губернатор вручил Иванову медаль "За заслуги перед Ставропольским краем".

ПАО "Россети Северный Кавказ" обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 0,4 кВ до 110 кВ, также осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа. ПАО "Россети" владеет 98,61% акций компании.

Фото: пресс-служба губернатора СК