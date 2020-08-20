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Энергетики филиала "Россети Урал" - "Челябэнерго" повысили надежность электроснабжения 49 тысяч жителей Челябинской области

Энергетики филиала Россети Урал - Челябэнерго повысили надежность электроснабжения 49 тысяч жителей Челябинской области

20 августа 2020, 12:45
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК УРАЛА, РОССЕТИ УРАЛ, ЧЕЛЯБЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Специалисты производственного отделения «Троицкие электрические сети» филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» завершили работы по замене грозозащитного троса общей протяженностью около 35 км на 7 воздушных линиях электропередачи классом напряжения 110 кВ, что позволило увеличить надежность электроснабжения потребителей в грозовой сезон и минимизировать риски обрыва троса в зимний период.    Данные ЛЭП имеют важное значение для энергетического комплекса восточной и юго-восточной части Челябинской области и обеспечивают электроэнергией населения, предприятий и социально значимых объектов города Троицк, а также Троицкого, Увельского, Октябрьского, Варненского муниципального районов. 

Грозозащитный трос является важным элементом линии электропередачи и предназначен для снижения экстремальных нагрузок на ЛЭП: например, защиты проводов от прямых ударов молнии, которые могут привести к перенапряжению в сети и отключению потребителей.

Выполненные мероприятия позволяют повысить надежность электроснабжения оборудования 11-ти питающих центров классом напряжения 110 кВ: подстанций (ПС) «Казачья», «Упрун-т», «Тумак-т», «Саламат-т», «Песчаная», «Подовинная», «Сулейманово», «Чудиновская», «Гончарская», «Дробышевская», «Красногорка».

В результате энергетики компании «Россети Урал» обеспечили повышение уровня надежности и качества электроснабжения для жителей 30 населённых пунктов, а также социально-значимых объектов: 35 школ, 24 детских садов, 25 насосных станций, 18 котельных – в целом, более чем для 49 тысяч потребителей.

В ходе работ энергетики также обновили постоянные знаки и нумерацию на опорах ЛЭП, трансформаторных подстанциях (ТП) и подстанциях (ПС) -  в общей сложности установлено 7137 знаков, предупреждающих население и персонал об опасности нахождения вблизи энергообъектов.

Все работы выполнены в рамках реализации ремонтной программыфилиала «Россети Урал» - «Челябэнерго», сумма вложений энергокомпании составила более 5 миллионов рублей.

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Компания: Россети Урал

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