Минстрой утвердил классификатор объектов капстроительства

25 августа 2020 года вступает в силу приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 июля 2020 года № 374/пр «Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства)».

Классификатор объектов по их назначению и функционально-технологическим особенностям необходим для унификации подходов к обозначению объектов, архитектурно-строительного проектирования и ведения Единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капстроительства.

Теперь в соответствии с частью 12.3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации сведения об объекте необходимо указывать в задании застройщика или технического заказчика на проектирование и в проектной документации в соответствии с классификатором.

Документ утвержден в соответствии с пунктом 7.18 части 1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Ознакомиться с текстом документа, опубликованным на портале pravo.gov.ru, можно здесь.