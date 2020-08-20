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"Мособлэнерго" повысит электронадежность насосной станции и жилых домов Дубны

Мособлэнерго повысит электронадежность насосной станции и жилых домов Дубны

20 августа 2020, 13:30
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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АО «Мособлэнерго» в текущем году проводит в Дубне капитальные ремонты, чтобы повысить надежность электроснабжения жилых домов и насосной станции города. Работы выполняет Дубненское производственное отделение компании в рамках соответствующей программы. По программе планируется переустройство 1,1 км кабельной линии 10 кВ, проходящей на улицах Строителей и Сахарова. Эта линия питает насосную станцию, обеспечивающую водой правобережную сторону Дубны.

Также АО «Мособлэнерго» провело капитальный ремонт 2 участков воздушной линии электропередачи 0,4 кВ общей протяженностью 1,1 км. Работы прошли на улице Юркино, на Базарном и Хлебозаводском переулках. Ремонты участков линии позволят значительно повысить надёжность электроснабжения жилых домов, расположенных в этих районах.

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