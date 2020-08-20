В России предлагают отменить НДФЛ за продажу вторсырья. По мнению депутатов, разрабатывающих этот законопроект, налог ограничивает обороты сбора отходов на переработку.

Отмена налога должна быть частью целого комплекса мер, направленных на выведение мусорного бизнеса из криминальной сферы, заявила в эфире «Радио 1» научный руководитель автономной некоммерческой организации «Равноправие» Наталья Соколова.

«В России, как и во всём мире, бизнес, связанный с мусорной темой, является, зачастую, «чёрной» или «серой» зоной. И сейчас одна из задач нашей страны – декриминализация сферы обращения с отходами. Это не значит, что вторсырья сдавали мало – его сдавали и сдают много: и пластика, и картона, и, конечно, металла. Металл – большая часть вторсырья. И часто люди крадут государственное имущество: кабели и так далее, и сдают в нелегальные пункты приёмы. Конечно, они никакие налоги не платят, не сдают никакие декларации. То есть сформирована целая криминальная отрасль, полностью неподконтрольная государству. А потом этот металлолом вывозят за границу, экспортируют. Так что в данный момент нужны комплексные действия. Просто отмена налога не изменит ситуацию», – сказала Соколова.

По её мнению, декриминализовать мусорный бизнес помог бы электронный контроль за отходами.

«Без создания электронной системы сквозного прослеживания отходов – от образователя отходов до его приёмщика, до переработчика и до захоронения «хвостов» после переработки, не будет никакого порядка. Это будет полумера и просто поддержка переработчиков. А они, поверьте, не бедствуют. Поэтому законопроект должен предусматривать отслеживание в электронном формате отходов на всех стадиях жизненного цикла, это поможет легализовать и систематизировать данную работу. Чтобы потом ничего не попадало нелегально на полигоны», – пояснила Романова.

Проект по отмене НДФЛ предлагают депутаты Алексей Канаев и Николай Валуев. Они отмечают, что сейчас в пунктах приёма каждый год собирается около 40 млн тонн вторсырья. По их оценке, после отмены НДФЛ обороты могут вырасти примерно до 70 млн тонн.