Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России провели проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта участков перегона Верхнесадовая – Мекензиевы горы в Севастополе. По итогам рассмотрения представленных материалов выданы положительные заключения.

Перегон Верхнесадовая – Мекензиевы горы расположен в Нахимовском районе Севастополя и входит в состав железнодорожной линии, связывающей Севастополь и Симферополь. Перегон пролегает через Шавринскую выемку, прорубленную в скале из песчаника. Этот интересный инженерный объект протяженностью свыше 500 метров был создан без применения специализированной техники, с использованием ручных инструментов, по проекту инженера Шаврина в конце XIX века.

Капитальный ремонт пути на новых материалах пройдет на однопутных участках перегона Верхнесадовая – Мекензиевы горы 1517км пк1 – 1522км пк4 протяженностью 5,302 км, а также 1513км пк8 – 1516км пк10 перегона, длина которого составляет 3,218 км. Проектом, достоверность определения сметной стоимости которого подтверждена экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрена замена верхнего строения пути с устройством бесстыкового пути, очистка щебеночного балласта с досыпкой нового для обеспечения необходимой толщины, регулировка контактной сети и другие необходимые работы.

Скорость движения поездов на участках железной дороги после капитального ремонта составит 80 км/ч для пассажирских и 60 км/ч для грузовых поездов. Проектные решения позволят значительно повысить надежность и прочность железнодорожного пути, что будет способствовать сохранению подвижного состава и продлению срока службы верхнего строения пути.

Финансирование планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета. Застройщик – ФГУП «Крымская железная дорога». Генеральный проектировщик – Акционерное общество «Ленпромтранспроект».

Фото: Yablor.ru