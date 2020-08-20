«Ростелеком» реализовал в Новороссийске комплекс цифровых решений, позволяющих назвать его первым умным городом на Черноморском побережье. В городе действует сеть «умного» освещения, «Система-112», информационная система для выявления налогооблагаемых объектов, лабораторная информационная система, установлены «умные» остановки и скамейки, работающие на солнечной энергии. Внедрение всех этих проектов происходит в рамках соглашения о стратегическом партнерстве, подписанного в октябре 2019 года между «Ростелекомом» и администрацией муниципального образования.

Весной текущего года в городе было полностью модернизировано уличное освещение. Специалисты «Ростелекома» установили и заменили более 15 тысяч светодиодных светильников, которые прослужат свыше 25 лет. Энергосберегающие технологии помогут муниципалитету экономить на освещении городских улиц до 60% эксплуатационных расходов. На сегодняшний день это крупнейший энергосервисный проект, реализованный на территории Краснодарского края.

Управляющий делами администрации Новороссийска, руководитель проекта «Умный город Новороссийск» Евгений Азизов: «”Умное” освещение – это не просто замена старых фонарей на новые. Это превращение Новороссийска в более светлый и безопасный город с помощью “умных” технологий. Контроль за уличным освещением полностью автоматизирован. Можно собирать данные и оптимизировать нагрузки на сеть в режиме реального времени, а также оперативно отслеживать незаконные подключения. Это по-настоящему удобно и эффективно».

В августе специалисты компании реализовали еще одно «умное» решение – информационную систему для выявления налогооблагаемых объектов (ВНО). С ее помощью администрация города получила возможность сравнивать данные об объектах недвижимости и земельных участках из налоговой и кадастровых баз данных, и, в случае обнаружения расхождений, отправлять владельцам информационные письма о необходимости постановки земельного участка на налоговый учет. Данные аэрофотосъемки высокого разрешения в системе ВНО позволят выявлять нецелевое использование земельных участков, самозахваты и прочие нарушения законодательства. Использование системы ВНО принесет бюджету Новороссийска дополнительные поступления уже в следующем году.

В условиях пандемии особенно важно свести к минимуму контакты между людьми и сократить срок пребывания в медучреждениях. Достичь этой цели помогает лабораторная информационная система (ЛИС) – IT-решение, которое позволяет регистрировать и обрабатывать в электронном виде данные медицинских анализов. Эта система в настоящее время внедряется «Ростелекомом» в 16 больницах и поликлиниках Новороссийска. Применение ЛИС минимизирует ошибки при регистрации и обработке биоматериалов в клинико-диагностических лабораториях, сократит сроки обмена информацией между врачами и медучреждениями, поможет контролировать трудозатраты и вести учет расходных материалов, а также избавит пациентов от необходимости приходить лично за результатами исследований.

Директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков: «Смарт-решения, которые предлагает “Ростелеком”, направлены на улучшение качества жизни горожан с помощью современных технологий и сервисов. У нашей компании как у крупнейшего в стране провайдера цифровых услуг имеется серьезный опыт работы в этой области. Сотрудничество с администрацией Новороссийска в плане внедрения новых комплексных технологий в управление городским хозяйством уже приносит положительные результаты и, я не сомневаюсь, будет приносить их в будущем».

Первые пять «умных» остановок, которые появились в городе в феврале, делают ожидание общественного транспорта более комфортным. Они оснащены электронными табло с графиком движения транспорта, видеонаблюдением, регулируемым освещением, USB-розетками для зарядки гаджетов и «тревожной» кнопкой.

С «тревожными» кнопками, установленными на «умных» остановках и во многих других общественных местах города, связана «Система-112». В нее интегрированы все четыре экстренных службы: пожарная служба, полиция, скорая помощь и служба газа, а также МЧС. Система обеспечивает оперативное реагирование и взаимодействие всех этих служб не только при нажатии «тревожных» кнопок, но и по единому номеру 112. Вызов оператору единой дежурно-диспетчерской службы можно отправить с любого телефона.

Арт-скамейки, работающие на солнечной энергии, образуют удобное пространство для проведения досуга горожан. Проект реализован дочерней компанией «Ростелекома» Теlе2. Специалисты компании разработали установку, которая преобразует солнечную энергию в сигнал Wi-Fi. Внутри конструкции установлен аккумулятор, который заряжается днём от солнечных батарей и поддерживает действие Wi-Fi-роутера. Накопленной энергии достаточно для бесперебойной работы генератора при пасмурной погоде, в вечернее и ночное время.

Федеральная программа «Умный город» реализуется «Ростелекомом» по всей стране. Основная цель программы – широкое использование современных технологичных и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре для повышения ее эффективности. Таким образом, создается новая цифровая среда для жителей города.