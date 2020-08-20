Новая разноуровневая развязка появятся на девятом километре трассы Ростов-Таганрог в Мясниковском районе Ростовской области. Она соединит автодорогу А-280 с международным маршрутом Е58. Строительством объекта займется компания «Дорстрой». Итоги конкурса опубликованы на сайте госзакупок.

Новая развязка является частью северного обхода Донской столицы. По ней автомобили смогут выезжать на западный объезд города, строительство которого только планируется. В конкурсной документации сообщается, что подрядчик должен завершить все работы до 25 сентября будущего года. Стоимость контракта составляет 2,2 млрд рублей.

Напомним, о необходимости создать разноуровневую развязку власти области говорили еще три года назад. Тогда губернатор Василий Голубев обратился к министру транспорта России с просьбой начать строительство в 2017 году, но реализация проекта стартовала только сейчас.

По данным rusprofile, ООО «Дорстрой» зарегистрировано в Аксае Ростовской области. Единственным владельцем компании является Александр Рожков. В прошлом году выручка организации составила 1,4 млрд рублей, а прибыль 13 млн рублей. Как сообщает donnews, владелец компании является родным братом Сергея Рожкова, депутата Законодательного собрания Ростовской области.