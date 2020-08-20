Под председательством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака и Министра энергетики Королевства Саудовская Аравия Абдулазиза бен Сальмана состоялось 21-е заседание Совместного Министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Члены Комитета рассмотрели подготовленный Совместным техническим комитетом (СТК) месячный отчет, события на мировом нефтяном рынке после 15 июля 2020 года, когда состоялось предыдущее заседание, а также перспективы развития рынка во втором полугодии 2020 года и в 2021 году.

Участники СММК подчеркнули положительное влияние «Декларации о сотрудничестве» на усилия по восстановлению равновесия на мировом нефтяном рынке. В этой связи отмечены исторические решения, принятые на 10-й внеочередной Министерской встрече стран ОПЕК и не-ОПЕК 12 апреля 2020 года всеми странами, участвующими в исполнении «Декларации о сотрудничестве», пересмотреть в сторону понижения совокупный объем добычи нефти. Также отмечены решения, принятые единогласно по результатам 179-й сессии Конференции ОПЕК и 11-й Министерской встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК 6 июня 2020 года. По итогам июньской встречи было принято решение продлить первый период корректировки объемов добычи нефти до 31 июля 2020 года. Также был согласован механизм, который позволит странам-участницам «Декларации о сотрудничестве», не сумевшим полностью выполнить взятые на себя обязательства, компенсировать не сокращенные объемы добычи.

На заседании обсуждались данные по добыче нефти в июле 2020 года. Члены СММК приветствовали значительные успехи с точки зрения совокупного уровня исполнения договоренностей участвующими в «Декларации о сотрудничестве» странами ОПЕК и не-ОПЕК, который составил по итогам месяца 97%, и этот показатель включает данные по добыче в Мексике, полученные из косвенных источников. Члены СММК вновь заявили о своей приверженности «Договоренности о сотрудничестве» и цели по обеспечению полного и своевременного исполнения ее условий. Кроме того, члены Комитета, не выполнившие свои обязательства в полном объеме, подтвердили свою готовность компенсировать к концу сентября 2020 года объемы добычи, которые им не удалось сократить в мае, июне и июле 2020 года. В адрес других стран-участниц «Договоренности о сотрудничестве», не выполнивших свои обязательства в полном объеме, выражена просьба подать в Секретариат ОПЕК планы по компенсации излишних объемов добычи нефти до конца следующей недели 28 августа 2020 года.

На заседании Комитета особо подчеркнуто, что обеспечение исполнения «Договоренности о сотрудничестве» на 100% всеми участвующими в ней странами, а также компенсации добычи сверх оговоренных объемов в мае, июне и июле 2020 года, будет не только честно и справедливо, но и жизненно важно для восстановления равновесия на нефтяном рынке и обеспечения его стабильности в долгосрочной перспективе.

Комитет отметил некоторые признаки постепенного улучшения ситуации на рынке, включая прекращение роста запасов нефти в июле 2020 года, а также снижение разницы между спросом на нефть и ее предложением. Однако темпы восстановления отрасли оказались ниже, чем ожидалось, в свете растущего риска приобретения пандемией COVID-19 затяжного характера.

Подчеркнута уязвимость рынка и сохранение существенной неопределенности, в особенности в том, что касается спроса на нефть, в связи с чем участники заседания выступили с призывом ко всем участвующим странам проявлять бдительность.

Следующие заседания СТК и СММК назначены на 16 и 17 сентября 2020 года соответственно.

По итогам заседания Александр Новак выразил мнение, что ситуация на мировом нефтяном рынке вселяет оптимизм.

«Мы почти достигли тех результатов по балансировке, которых хотели. На сегодня восстановление спроса составило 90% от докризисного уровня. И в то же время страны ОПЕК и не-ОПЕК сократили 12 млн барр/с. Кроме того, в июле мы видим, что предложение ниже спроса на 1 млн барр/с, это означает, что мы начали движение в сторону запасов среднего 5-летнего значения. Многое будет зависеть от темпов роста потребления, спроса зимой», - пояснил он.

Ожидается, что страны, недовыполнившие свои квоты в июле, компенсируют эти объемы в будущем, продолжил Министр.