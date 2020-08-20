Энергетики компании «Россети Московский регион» в ходе рейдов «Честный киловатт» и проверок приборов учета потребителей за первый квартал текущего года выявили на территории столичного региона неучтенное потребление электрической энергии стоимостью почти 150 млн рублей.

Проверки приборов учета, в том числе с помощью специальных программных комплексов, выявили более 39 млн кВтч безучетного потребления электрической энергии. Для сравнения: такого объема электрической энергии хватило бы, чтобы два года обеспечивать электроснабжение комбината по производству прохладительных напитков, более трех лет обеспечивать электроснабжение обувной или кондитерской фабрик. Самые частые нарушения – подключение питающего кабеля до расчетного счетчика в границах балансовой принадлежности потребителя, нарушение пломб сбытовой или сетевой организации, нарушение целостности (повреждения) прибора учета. Общая стоимость выявленной безучетной электроэнергии превысила 137 млн рублей, которые включены в квитанции нарушителей на оплату потребленной электроэнергии.

Рейды «Честный киловатт» помогли выявить бездоговорное потребление электрической энергии стоимостью более 11 млн рублей. Недобросовестные граждане, у которых были зафиксированы случаи «бездоговорки», потребляли электроэнергию, не оплачивая ее. За допущенное нарушение им придется возместить стоимость неоплаченных киловатт-часов и заплатить штраф.

Объем неучтенного электропотребления рассчитывается по методике, прописанной в ПП РФ №442 от 04.05.2012. Согласно Постановлению, в случае безучетного электропотребления, его объем зависит от величины максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя, а при отсутствии таких данных - от сечения кабеля. Чем больше мощность/сечение и период «безучетки», тем больше придется заплатить.

Объем бездоговорного электропотребления также рассчитывается по формуле, прописанной в ПП РФ №442 от 04.05.2012, и зависит от величины вводного кабеля. В ряде случаев, например, когда речь идет о переоформлении документов на уже имеющееся подключение при смене собственника, расчет производится по показаниям прибора учета. Стоимость «бездоговорки», рассчитанная в соответствии с законодательством, может доходить до нескольких сотен тысяч рублей, а объем бездоговорного потребления, как правило, значительно превышает объем фактического электропотребления.

Помимо внушительного счета за «похищенное» электричество, за неучтенное электропотребление предусмотрена административная ответственность согласно статье 7.19 КоАП РФ. Штраф за самовольное подключение к электрическим сетям и самовольное использование электрической энергии для физических лиц - от 10 до 15 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 до 200 тыс. рублей, а в случае повторного нарушения, штраф для физических лиц составит от 15 до 30 тыс. рублей, юридическим лицам придется заплатить от 200 до 300 тыс. рублей.

Однако финансовые затраты не единственное неудобство, с которым придется столкнуться гражданам, допустившим бездоговорное электропотребление. Помимо штрафа за потребление электрической энергии в отсутствии договора энергоснабжения законодательством предусмотрено введение ограничения электроснабжения. Т.е. недобросовестный потребитель будет отключен от сетей компании «Россети Московский регион» до момента заключения договора энергоснабжения с энергосбытовой компанией.

Инструментальные проверки приборов учета электроэнергии у потребителей и рейды «Честный киловатт» энергетики «Россети Московский регион» проводят на постоянной основе. Материалы по всем выявленным фактам неучтенного потребления направляются в правоохранительные органы для рассмотрения возможности привлечения нарушителей к административной ответственности.

Если вам стало известно о хищении электрической энергии, сообщите о данном факте по телефону «Светлой линии» компании «Россети Московский регион»: 8-800-700-40-70.