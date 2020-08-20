Глава «Россети Янтарь» Андрей Епифанов провел двухдневное совещание с участием заместителей генерального директора, начальников департаментов, филиалов и дочерних обществ.

В первом полугодии компания снизила количество технологических нарушений в сетях всех классов напряжения на 20 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на сложные погодные условия прошедшей зимой, энергетики восстанавливали электроснабжение в среднем за 86 минут, что на 14 % быстрее, чем в прошлом году.



Андрей Епифанов отметил, что повышение надежности работы электросетевого комплекса – один из важнейших результатов первого полугодия. «Компания должна сохранить эти показатели не ниже текущих уровней и обеспечить дальнейший рост эффективности работы», – отметил глава «Россети Янтарь».



В условиях карантина в Калининградской области, связанного с распространением коронавирусной инфекции, энергетики полностью выполнили запланированный объем ремонтной и инвестиционной программ.



Специалисты заменили 129 километров провода на линиях электропередачи 0,4-110 кВ, тысячу опор ЛЭП, 1079 изоляторов, отремонтировали 133 коммутационных аппарата и 198 трансформаторных подстанций, расчистили 275 гектаров просек воздушных линий электропередачи. Продолжается реконструкция пяти приоритетных подстанций 110 кВ – «Багратионовск», «Ладушкин», «Славск», «Озерки», «Полесск». Компания завершит работы до конца текущего года.