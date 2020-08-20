К концу года в Санкт-Петербурге будут готовы помещения для размещения Российско-финского научного парка живых систем, сообщает RosTender.info. Компания «Технопарк Санкт-Петербурга» объявила тендер на выполнение работ по капитальному ремонту помещений для создания инфраструктурного компонента проекта парка. Стоимость работ оценивается почти в 43 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 4 сентября, в этот же день подведут его итоги. Согласно условиям договора, помещения должны быть готовы в декабре 2020 года.

Реализация международного проекта «Российско-финский научный парк живых систем» (Russian-Finnish Life Science Park) ведется в Санкт-Петербурге с 1 июля 2019, сообщается на официальном сайте проекта. Крупномасштабный проект программы приграничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия» c общим бюджетом 3,5 миллиона евро будет реализован в течение трех лет на площадке более 500 квадратных метров на базе АО «Технопарк Санкт-Петербурга» в квартале ЛенПолиграфМаш.

Организация парка позволит инициировать совместные научно-исследовательские проекты в секторе медико-биологических наук, внедрять инновации в малые и средние предприятия, привлекать новые высокотехнологичные предприятия в приграничный регион и осуществлять трансфер технологий.

