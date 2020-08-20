Об этом сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин. По его словам, жилые объекты, построенные в ТиНАО, отличаются высоким уровнем функциональности, безопасности и комфортабельности.

«Девелоперы придерживаются комплексного подхода, объединяющий современную архитектуру и инженерные решения, высокий уровень проектирования и качества строительства», — рассказал глава столичного ведомства.

Сейчас все районы Троицкого и Новомосковского округов развиваются комплексно: вместе с жильем строятся объекты социальной и коммерческой инфраструктуры.