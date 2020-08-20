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В ТиНАО построят около 8 миллионов "квадратов" различной недвижимости за 3 года — Владимир Жидкин

В ТиНАО построят около 8 миллионов квадратов различной недвижимости за 3 года — Владимир Жидкин

20 августа 2020, 15:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 

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Об этом сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин. По его словам, жилые объекты, построенные в ТиНАО, отличаются высоким уровнем функциональности, безопасности и комфортабельности.

«Девелоперы придерживаются комплексного подхода, объединяющий современную архитектуру и инженерные решения, высокий уровень проектирования и качества строительства», — рассказал глава столичного ведомства.

Сейчас все районы Троицкого и Новомосковского округов развиваются комплексно: вместе с жильем строятся объекты социальной и коммерческой инфраструктуры.

«Возведение 3 миллионов квадратных метров нежилой недвижимости за 3 года позволит создать в ТиНАО около 80 тысяч рабочих мест. Такой подход будет сохранен и в будущем при развитии новых округов», — рассказал Владимир Жидкин.

 «По итогам этого года мы предполагаем ввести недвижимости даже больше плана. То есть мы не то что будем урезать объём ввода из-за пандемии, у нас, напротив, от 5 до 10% будет увеличение объёмов жилой и коммерческой недвижимости. По вводу индивидуальных домов также ожидается увеличение до 10% к уровню 2019 года», — заключил глава столичного ведомства.
 

 

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