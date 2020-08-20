С начала 2020 года специалисты Юго-Западного филиала «Россети Кубань» ввели 9,72 мегаватт дополнительной мощности для потребителей льготной категории в Новороссийске, Анапе, Геленджике, а также Абинском и Крымском районах Краснодарского края. На строительство и реконструкцию энергообъектов было направлено порядка 142 млн руб.

Для технологического присоединения к сетям потребителей льготных групп до 15 киловатт, энергетиками Юго-Западных электросетей были построены воздушные линии электропередачи 0,4/10 кВ общей протяженностью около 65 км и 34 трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ.

– Выполнение данных работ позволило обеспечить техническую возможность подключения новых потребителей льготной категории, а также повысило качество электроэнергии уже имеющихся абонентов, – пояснил помощник директора по технологическому присоединению Юго-Западных электросетей Никита Козаченко.

Потребители, при подаче заявки на технологическое присоединение, могут быть отнесены к льготной категории в случаи их обращения в сетевую компанию один раз в три года в одном муниципальном образовании. Льготная плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) составляет 550 рублей. При этом расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого уровня напряжения должно составлять не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Напомним, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с 18 марта 2020 года все подразделения группы компаний «Россети» функционируют в режиме онлайн. Потребители могут найти всю информацию по вопросам технологического присоединения на интерактивных сервисных порталах электросетевых услуг «Портал-ТП.рф» и «Светлаястрана.рф» и на сайте компании – www.rosseti-kuban.ru.

Консультацию специалистов также можно получить по многоканальному телефону горячей линии «Россети Кубань» 8-800-220-0-220 (звонок по России – бесплатный).