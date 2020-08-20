Специалисты Тихорецких электрических сетей компании «Россети Кубань» провели капитальный ремонт оборудования подстанции 110 кВ «Ея». Энергообъект обеспечивает электроснабжение жителей и социальной инфраструктуры станицы Калниболотская и хутора Грузская Балка в Новопокровском районе Краснодарского края.

Подстанция 110/35/10 кВ «Ея», построенная в 1982 году, является источником энергоснабжения для 3,5 тысяч жителей Новопокровского района. Кроме того она питает порядка 60 важных объектов: артезианские скважины, котельные, участковую больницу, образовательные учреждения, ветлечебницу и агропромышленные предприятия.

В ходе работ на подстанции энергетики отремонтировали силовой трансформатор, выключатели, разъединители, отделители и короткозамыкатели. Всего более 25 единиц подстанционного энергооборудования.

Также специалисты провели профилактическое восстановление устройств релейной защиты и автоматики с заменой изношенных узлов и деталей. А с помощью современной передвижной лаборатории осуществили техническую диагностику и испытания оборудования подстанции до и после ремонта.

− В этом году проводится ремонт оборудования на 12 высоковольтных подстанциях в Новопокровском районе. Сотрудники Тихорецкого филиала «Россети Кубань» прилагают все усилия, чтобы качественно, оперативно и с минимальными неудобствами для потребителей подготовить энергооборудование к пиковым нагрузкам зимой и обеспечить надежное электроснабжение, − отметил директор Тихорецких электросетей Валерий Гондарь. Он также добавил, что в настоящее время программа ремонта подстанционного оборудования реализована на 85 %.

Всего в 2020 году на территории Новопокровского района в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду энергетики отремонтируют 188 км линий электропередачи, 12 высоковольтных подстанций и 52 трансформаторные подстанции. Заменят 250 опор, 1360 изоляторов и 16 км провода. Проведут расчистку от древесно-кустарниковой растительности 25 га вдоль трасс ЛЭП и еще 283 км расчистят вручную.