Банк "Дом.РФ" откроет компании "Девелопмент-Юг" кредитную линию почти на 4 миллиарда рублей для строительства жилого комплекса в Приморском районе Владивостока, говорится в сообщении банка.

"Средства проектного финансирования застройщик направит на строительство четырех 25-этажных домов, с общей площадью квартир на 50 тысяч квадратных метров, и покупку земельного участка. ЖК строится в Приморском районе Владивостока недалеко от побережья. Из комплекса будут открываться виды на бухту и Русский мост", - сообщила пресс-служба банка.

В нем уточняется, что в настоящее время более 55% жилья (468 тысяч квадратных метров) в Приморском крае строится с использованием проектного финансирования. Всего в регионе возводится 848 тысяч квадратных метров жилья.

Компания "Девелопмент-Юг", основанная в 1995 году, является одним из крупнейших застройщиков Краснодара и также строит в других регионах России. За все время работы девелопер ввел в эксплуатацию 2 миллиона квадратных метров жилья.