В текущем году «Россети Центр» установит в Белгороде и Белгородском районе три новых зарядных станции для электротромобилей (ЭЗС). Проект реализует белгородский филиал компании в рамках концепции группы «Россети» по развитию электрозарядной инфраструктуры в регионах Российской Федерации при поддержке Правительства Белгородской области.

Быстрая зарядная станция постоянного тока будет установлена на территории крупнейшего в Белгородской области мультитопливного автозаправочного комплекса в поселке Северный, расположенного на въезде в Белгород с федеральной автотрассы М2 «Крым». Она сможет заряжать одновременно два электромобиля и будет совместима со всеми моделями электротранспорта.

Станция будет оснащена световой индикацией, системой идентификации пользователей посредством мобильного приложения и возможностью идентификации посредством RFID карт. Полный цикл зарядки не превысит 30-40 минут и даст возможность проделать путь примерно в 200 км.

Две другие ЭЗС переменного тока обладают идентичными техническими характеристиками, но рассчитаны на меньшую мощность и более длительный срок зарядки – от 6 до 8 часов. Установлены они будут на крупном парковочном комплексе у аквапарка «Лазурный», открытого в декабре прошлого года и ставшего одним из популярных мест отдыха белгородцев, и на парковке у БГТУ им. В.Г. Шухова, которая входит в зону «умного квартала» Белгорода.

Проект планируется реализовать к декабрю текущего года. После этого общее количество зарядных станций в Белгородской области достигнет семи. Это станет дополнительным стимулом для развития электротранспорта в регионе. Напомним, стратегия автомобильной промышленности страны ставит целью увеличение парка электромобилей в РФ к 2025 г. до 5%.

«За электромобилями - будущее. Не случайно популярность их в развитых странах растет. Мы привыкли смотреть вперед, и понимаем, что тема развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта уже совсем скоро станет крайне актуальной и для нашей страны. Поэтому стараемся работать в этом вопросе на опережение, создавая в регионах нашей операционной ответственности условия для перехода на этот новый, экологичный, надежный, экономичный и безопасный вид транспорта», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.