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Кабмин одобрил законопроект об иностранных инвестициях

Кабмин одобрил законопроект об иностранных инвестициях

21 августа 2020, 15:15
Рубрика: Законотворчество
Метки: КАБМИН, ИНВЕСТИЦИИ

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Правительство на заседании в среду одобрило законопроект об иностранных инвестициях, совершенствующий процедуры аккредитации филиалов и представительств иностранных юридических лиц, сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 21 Федерального закона "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать совершенствованию процедуры аккредитации филиалов и представительств иностранных юридических лиц. Это позволит улучшить инвестиционный климат для иностранных инвесторов, осуществляющих деятельность в России, добавили в правительстве.

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Компания: ТАСС

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