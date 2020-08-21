Кабмин одобрил законопроект об иностранных инвестициях

Правительство на заседании в среду одобрило законопроект об иностранных инвестициях, совершенствующий процедуры аккредитации филиалов и представительств иностранных юридических лиц, сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 21 Федерального закона "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать совершенствованию процедуры аккредитации филиалов и представительств иностранных юридических лиц. Это позволит улучшить инвестиционный климат для иностранных инвесторов, осуществляющих деятельность в России, добавили в правительстве.